中國科研船闖金門海域放偵測器　海巡署：不排除具有戰略意圖

▲中國海科船闖我金門海域施放偵測器蒐集水文資料，遭海巡艇攔截驅離。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



海巡署金馬澎分署12日13時雷達偵獲中國「延平2號」海洋科學公務船、於金門南方東碇島西北方2.6浬越界進入台灣限制水域，立即調派線上PP-3552艇及PP-3520艇趕往現場實施廣播驅離，15：52將「延平2號」船駛離出限制水域外，大陸延平2號科研船在闖入金門禁限制水域後曾施放水下探測儀器，懷疑在偵測我方禁限制水域水文資料。

海巡署表示，12日15時在驅離「延」船時，PP-3520艇發現該船投放探測儀器下水，疑似進行水下探測蒐集我方禁限制水域的水文資料，PP-3520艇立即蒐證廣播，要求「延」船立即收回所放儀器，「延」船回復將配合停止活動，並將儀器回收。15：52時，海巡署2艘巡防艇將「延」船驅離至東碇島東南方3浬限制水域外，延平2號自此持續往外航離。





海巡署強調，中國科研船進入我方限制水域，進行水下探測作業，打著科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目，假借科研蒐集我方禁限制水域水文資訊，共軍未來也可作為作戰部署參考。

海巡署嚴正讉責中國以科研船、調查船襲擾我國水域，海巡艦艇將全天候守護台灣海域，嚴密監控中國公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛國家主權。





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