詭！美雙胞胎失蹤「隔天曝屍深山」　離家145公里被槍殺

▲路易斯兄弟錯過班機，隔天就被發現陳屍山上。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州一對19歲雙胞胎，原本計畫前往波士頓探望朋友，卻無故錯過班機、下落不明，隔天就被發現陳屍在離家90英里（約145公里）的山上，都遭射殺身亡。

卡迪爾和納齊爾．路易斯（Qaadir and Naazir Lewis）來自喬治亞州的勞倫斯維爾（Lawrenceville），他們錯過7日上午7時的飛機，隔天上午11時左右，被一名登山客發現陳屍在靠近北卡州的貝爾山（Bell Mountain）上。

據悉，雙胞胎身上皆有槍傷，機票都還放在錢包裡，而喬治亞州調查局目前將此案定調為「謀殺後畏罪自殺」（murder-suicide）案件調查，初步驗屍工作已經完成，仍在等待進一步的法醫檢測，才會對真正死因做出最終判定。

不過，家屬拒絕相信這個判斷。他們表示，兄弟倆感情很好，以前從未去過貝爾山，平時也沒有登山或健行的習慣，全案仍有許多疑點。

叔叔拉希姆（Rahim Brawner）悲痛表示，這對雙胞胎形影不離，絕不可能傷害彼此，他14日接受當地媒體WXIA-TV採訪時說，「他們非常保護彼此，他們很愛對方。我無法想像他們傷害彼此，因為我從未見過他們打架。」

姑姑亞絲明（Yasmin Brawner）也說，如果雙胞胎陷入困境，甚至出現輕生跡象，他們擁有非常強大的後盾，可以支持2人度過難關，「我了解他們，他們不會做出這種事情的。要說這是他們對彼此做的？不可能。山裡發生了某些事情，而我們想要獲得答案。」

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