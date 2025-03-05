雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎　公婆：上天的安排

▲老公出差偷吃，導致原PO雙胞胎妹妹懷孕了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名不孕人妻表示，公婆不接受代理孕母，老公則陪她求神問子，沒想到懷上孩子的竟是自己的雙胞胎妹妹，兩人出差發生關係。如今公婆認為是「上天的安排」，娘家則是沉默以對，至於老公堅持不離婚，還要求妹妹拿掉孩子，令原PO不知該怎麼辦？文章引發網友看傻，「這男人跟妹妹可以不要了，噁心有夠髒！」

一名人妻在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她從大學就和老公交往，婚前曾做檢查，因子宮與卵巢有問題，屬於不孕體質，由於老公是家中獨子，本以為感情到此為止，殊不知對方堅持只和原PO牽手終身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚後，原PO坦言雖然幸福，但對於不孕仍抱持著遺憾，曾經想找代理孕母卻遭到公婆拒絕，也嘗試求神拜佛助孕，無奈遲遲沒有消息。

如今發生一件晴天霹靂的狗血劇情，原PO還有一位雙胞胎妹妹，擔任原PO老公的助理，兩人出差與客戶應酬，沒想到發生不倫關係，最近妹妹發現懷了身孕，甚至強調明明是安全期，不知為何會懷孕，同時她也坦承，早已對姊夫日久生情。

原PO心碎表示，婆家與娘家都已知情，公婆認為是上天的安排，讓妹妹幫原PO生小孩；而娘家爸媽對於原PO無法生育，並無意見一切隨原。

對此，老公的態度則是堅決不離婚，甚至要求妹妹將孩子拿掉，但公婆對妹妹疼愛有加，甚至動了讓她生下來的念頭，而娘家父母認為原PO無法生育，沒有任何意見一切隨緣，令原PO完全不知道該如何是好。

底下網友傻眼回應，「你能原諒你老公跟你妹妹嗎，允許了，以後就是兩女共用一個老公了」、「不解你老公偷吃又要裝正義端莊」、「你都快要出局了」、「這男的跟這妹妹不能要了」、「孫翠鳳翻板？」「拿錢走人，重新過日子」、「你老公非常自私，他自己惹的禍，為什麼只要你妹妹承擔（雖然你妹也不對）」「怎麼辦...告死他們二個啊」。

也有人質疑真實性，「不管創作文否，這男人跟妹妹可以不要了，噁心有夠髒」「幻想文真的無所不在」。原PO悲嘆回應「發生在我身上」。