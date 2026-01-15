不只有黑金！　沙烏地阿拉伯挖到「242噸新金礦」

▲沙烏地阿拉伯在境內四個區域額外發現了總計高達780萬盎司的黃金儲量。（示意圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯近年積極推動經濟轉型，現在除了原有的「黑金」石油外，在金礦開發上也取得重大突破！沙烏地國家礦業公司（Ma'aden）12日正式宣布，在境內四個區域額外發現了總計高達780萬盎司（約242.6公噸）的黃金儲量，展現出沙國礦產資源的驚人潛力。

主礦區儲量大增 曼蘇拉馬薩拉含金量驚人

根據《印度時報》報導，沙烏地國家礦業公司表示，這次新增的黃金儲量分布在四個不同地點，涵蓋了現有的營運礦場及處於開發初期的場地。其中最受矚目的主礦區曼蘇拉馬薩拉（Mansura Masara），其黃金儲量較前一年大幅增加了300萬盎司（約93.3公噸）。

數據顯示，曼蘇拉馬薩拉礦區目前的礦石儲量高達1.16億噸，且平均每噸礦石的含金量為2.8公克，使得該礦區的總儲量達到1040萬盎司（約323.5公噸）。

多地傳捷報！新礦脈與銅、鎳資源齊發

除了主礦區外，其他地區也傳來好消息。在烏魯克 20/21（Uruq 20/21）與烏姆阿薩拉姆（Umm As Salam）地區，合計額外發現了160萬盎司（約49.8公噸）的黃金；而瓦地阿爾考（Wadi Al Jaw）地區則是首度確認擁有308萬盎司（約95.8公噸）的儲量。

報導指出，鑽探團隊在北部的阿爾魯朱姆（Ar Rujum）地區也發現了全新的金礦脈。此外，在傑貝爾沙班（Jebel Shaaaban）和傑貝爾阿爾瓦基爾（Jebel Al Wakil）的初步鑽探中，除了黃金以外，也確認含有銅（Copper）與鎳（Nickel）等重要工業金屬。

投資見成效 鑽探計畫將持續至2026年

對此，沙烏地礦業公司執行長威爾特（Bob Wilt）信心十足地表示，這些豐碩的成果證明了公司持續在沙國投入鉅資進行勘探與開發的決策是正確的。

沙烏地礦業公司表示，從目前的鑽探數據來看，曼蘇拉馬薩拉礦區的深層地帶預計還有更多礦產資源等待挖掘。為了進一步擴大儲量，整體的鑽探作業預計將持續進行到2026年，屆時有望為沙國帶來更龐大的礦產財富。