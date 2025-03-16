泰7歲雙胞胎小兄妹「辦婚禮」！穿婚紗高調宴請60桌　父：傳統習俗

▲雙胞胎兄妹穿上婚紗西裝舉辦婚禮。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國北部紅統府竟出現一對年僅7歲的雙胞胎在父母的安排下舉行婚禮，家人更為此席開60桌宴請賓客。只見小兄妹兩人在全家的安排下分別穿上泰式傳統禮服與西式婚紗，一臉困惑地拍照。對此，兩人的父母則聲稱，這是傳統習俗，目的是為了幫兒子女兒「消災解厄」。

根據khaosod報導，紅統府16日舉辦了一場特別的婚禮，然而新郎新娘不但才7歲，甚至還是一對同父同母的雙胞胎兄妹。從照片中可以看到，「新人」帕塔娜（Patty）和帕卡彭（Potter）在父母的安排下，舉行了傳統的婚禮儀式，現場除了有迎親隊伍，雙方還交換嫁妝聘禮，並邀請親友們參加。

▲兩人的父母強調，此舉是為了去除厄運。（圖／翻攝自khaosod）



現場席開超過60桌宴客，還有樂隊表演，氣氛熱鬧，除了親友外，許多當地村民也前來觀禮。對於這場難以理解的婚禮，兩人的父母解釋稱，是希望透過這樣的方式為孩子祛除厄運，保佑兄妹倆健康成長。據了解，這類儀式是當地流傳已久的習俗，

雙胞胎的父親表示，當地長輩建議夫妻倆舉辦這場婚禮，為孩子消災解厄，確保他們健康成長。他指出，雙胞胎剛出生時體重偏低，且經常生病，因此才會按照傳統信仰，為雙胞胎舉行婚禮來化解厄運。他強調，自己也曾出家，希望為孩子帶來好運。

令人震驚的是，這場婚禮的所有環節都按照正常婚禮的儀式進行，從挑選吉日、發送請柬，到迎親儀式與「新婚儀式」，甚至還有象徵性的新人牽手儀式以及宴客。