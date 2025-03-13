男乘客搭機後突然吞下念珠　「暴踢空服員胸口」飛機緊急降落

▲男子在機艙中大鬧被捕。（圖／翻攝自United States District Court）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架客機空中傳出攻擊事件，一名男子在飛機起飛後突然發抖、大吼大叫，空服人員原本以為他發生醫療緊急狀況，上前幫助時卻被踢中胸口，發現他精神狀態異常還把念珠吞下肚，導致飛機後來緊急迫降。

事件10日發生在美國航空一架從喬治亞州薩凡納市(Savannah)出發，預計前往佛州邁阿密的航班上。起訴書中顯示，飛機起飛後不到1分鐘，31歲男子奧古斯丁(Delange Augustin)突然開始跺腳、大吼大叫並且發抖。

空服人員原本以為奧古斯丁可能是癲癇發作，然而當他們走近時，奧古斯丁突然抬起雙腿，狠狠踢向空服員胸口，把人踢飛到對面走道的座位上，讓空服人員發現他不是發生醫療緊急狀況而是蓄意攻擊，決定緊急返回原機場迫降飛機。

當飛機返回喬治亞州機場時，奧古斯丁突然變得很激動，解開安全帶要衝向前排，過程中還攻擊空姐，後來被3名乘客制伏。與奧古斯丁一起搭機的妹妹表示，她和哥哥為了逃離「精神層面的宗教攻擊」，所以計畫前往海地，哥哥還在登機後吞下了念珠，要她閉上眼睛祈禱，因為「撒旦的門徒已經跟著他們上機」。

目前奧古斯丁被當局拘留中，被指控毆打、妨礙執法和刑事破壞等罪名，不排除之後還有可能以干擾機組人員的罪名進行逮捕。