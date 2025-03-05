前世今生？她離奇撞臉「百年前畫中女子」　本尊驚呼：那就是我

▲萊莉與1909年畫作中的女子，長相幾乎一模一樣。（圖／翻攝TikTok@thewitch）



記者吳美依／綜合報導

美國22歲網美萊莉（Riley Madison Ladner）意外發現，自己與100多年前一幅畫作中的女主角，不僅長相神似，就連髮型及睡衣款式，也幾乎一模一樣，讓她忍不住驚呼，「那就是我啊！」

萊莉被一名TikTok網友告知，她跟1909年一幅畫作中描繪的女子，長得一模一樣。萊莉起初不以為意，但隨著類似訊息越來越多，她決定親自確認，並且對於搜尋結果震驚不已。

原來，這是俄國畫家謝列布里亞科娃（Zinaida Serebriakov）1909年的作品「梳妝台前」，只見一名年輕女子坐在梳妝台前，她身穿白色睡衣，一手抓著蓬鬆的黑色長髮，一手拿起小梳子加以整理，其五官、神情、氣質與髮型，都跟萊莉極為相似。

萊莉感回憶，丈夫看見畫作之後也驚呼，「我的天啊，妳有一件睡衣就是長這樣！」她也提到，由於這幅畫看起來「很現代」，所以得知它已有逾100年歷史時，再度感到相當驚訝，「這非常令人毛骨悚然，幾乎讓人不安，因為它實在是太像了。我覺得這很有趣又很酷，因為我自己就是一名畫家。」

這段離奇故事在社群媒體上引發熱議，一些人開玩笑說，萊莉可能是畫中女子「投胎轉世」而來，她也大方考慮接受DNA檢測，確認自己跟畫家是否存在任何血緣關係，「我很樂意做個DNA檢測，只是為了好玩。」