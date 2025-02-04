天冷用吹風機取暖　媽不小心睡著6周男嬰「右半邊身體燒傷亡」

▲女意外用吹風機活活燒死男嬰。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名女子在寒冷天用吹風機幫男嬰取暖，然而吃下藥物的她卻在過程中睡著，醒來發現嬰兒已經沒有反應，就醫發現孩子身體右側嚴重燒傷不治死亡，讓她面臨二級謀殺罪起訴。

32歲女子克里爾(Morgan Alyson Creel)，2023年11月9日從午睡中醒來時，發現6周大兒子卡辛(Carsynn)已經沒有反應，緊急報案求助。當警方前往現場時，在床上發現身受重傷的卡辛，身體右側有嚴重燒燙傷，而且已經變色。

A Georgia woman, Morgan Alyson Creel, 32, is being charged with the murder of her own son. Authorities say the mother was high after taking drugs, when she placed a blow dryer near the child to keep him warm. She passed out, and the child burned to death. pic.twitter.com/3R0Jmzl21u — Allen Klein (@allenklein96) February 3, 2025

克里爾向警方表示，當天她和孩子一起午睡，只是想用吹風機幫孩子取暖，沒想到不小心睡著，然而警方調查發現，她在使用吹風機前曾服下大麻等不當藥物。

當地媒體報導，在孩子過世約1年後，克里爾2024年10月還曾因為酒駕被捕，近來陪審團決定以二級謀殺罪的罪名對她起訴。起訴文件中顯示，她服用受管制的藥物後受到影響，打開吹風機對著孩子一直吹，造成了殘酷且嚴重的身心痛苦，目前案件正在審理中。