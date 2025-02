天冷用吹風機取暖　媽不小心睡著6周男嬰「右半邊身體燒傷亡」

▲女意外用吹風機活活燒死男嬰。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國喬治亞州一名女子在寒冷天用吹風機幫男嬰取暖,然而吃下藥物的她卻在過程中睡著,醒來發現嬰兒已經沒有反應,就醫發現孩子身體右側嚴重燒傷不治死亡,讓她面臨二級謀殺罪起訴。

32歲女子克里爾(Morgan Alyson Creel),2023年11月9日從午睡中醒來時,發現6周大兒子卡辛(Carsynn)已經沒有反應,緊急報案求助。當警方前往現場時,在床上發現身受重傷的卡辛,身體右側有嚴重燒燙傷,而且已經變色。

A Georgia woman, Morgan Alyson Creel, 32, is being charged with the murder of her own son. Authorities say the mother was high after taking drugs, when she placed a blow dryer near the child to keep him warm. She passed out, and the child burned to death. pic.twitter.com/3R0Jmzl21u