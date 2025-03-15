川普受訪突被「麥克風打臉」　挑眉瞪記者：她今晚會成為頭條

▲川普被現場麥克風戳中嘴部。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體採訪期間出現插曲，當他聆聽記者提問的當下，突然被現場麥克風戳中嘴部，讓他瞬間閉眼往後閃，場面頓時變得尷尬。川普接著挑眉瞪向記者，稱「她（持麥克風的記者）今晚成了大新聞」。

Trump gets hit by a microphone, creates instant reaction meme. pic.twitter.com/xdOeDhu9vD — Clay Travis (@ClayTravis) March 15, 2025

紐約郵報報導，當時採訪現場的其中一個麥克風套上毛茸茸的麥克風防風罩，依據畫面，麥克風直直戳向川普嘴部之後立刻抽走，這一狀況當場打斷正在提問的記者發問數秒之久。

川普則是瞪向媒體記者之後，雙眉一挑，並稱「她今晚成了大新聞」、「你有看到嗎」，並繼續接受媒體提問，隨後登上空軍一號離開。現階段不清楚當時持麥克風的記者隸屬於哪間媒體。

報導指出，這些麥克風設備在總統靠近專機或是直升機發出吵雜引擎聲的地方時可方便收音，麥克風套上的毛茸茸防風罩在業界也被稱作「死貓」（dead cat）。