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川普擬擴大旅遊禁令「43國上榜」　北韓、伊朗公民恐不得入境

▲▼美國機場，所有自中國入境的旅客必須出示陰性證明。（圖／路透）

▲外媒爆料，川普政府將對43國實施旅遊禁令。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》14日引述知情官員說法報導，川普政府正在考慮，針對43國實施新的旅遊禁令，範圍比他第一屆任期實施的更廣泛，其中11國公民恐怕無法入境美國。

根據報導，外交與安全官員起草了一份建議清單，把實施旅遊禁令的43國，分為紅色、橘色、黃色3種級別，這些國家的公民入境時，可能面臨不同程度的限制。

其中，紅色級別的11國公民，將被完全禁止進入美國，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普上任第一天就誓言恢復旅遊禁令。（圖／路透）

今年1月20日就職時，川普發布了一項行政命令，要求國務院找出「審查與篩查資訊極度不足，以至於需要部分或完全暫停該國公民入境」的國家，並且必須在司法部、國土安全部、國家情報總監辦公室的協助之下，於60天內向白宮提出名單。

川普第一屆任期時，曾對8個國家實施旅遊禁令，其中6個都是穆斯林國家，但後來被拜登政府撤銷。川普1月發布行政命令時說，此舉是為了保護美國公民「免受那些打算實施恐怖攻擊、威脅我們國家安全、支持仇恨意識形態，或利用移民法律達到惡意目標的外國人」的傷害。

在行政命令中被提及的政府機構發言人，目前都拒絕評論或尚未回應。不過，國務院曾表示，他們正在遵循川普的命令，「透過簽證程序維持最高標準的國家安全與公共安全，致力保護我們的國家與公民。」

旅遊禁令國家名單（草案）

►紅色——全面禁止旅行
阿富汗（Afghanistan）
不丹（Bhutan）
古巴（Cuba）
伊朗（Iran）
利比亞（Libya）
北韓（North Korea）
索馬利亞（Somalia）
蘇丹（Sudan）
敘利亞（Syria）
委內瑞拉（Venezuela）
葉門（Yemen）

►橙色——簽證嚴格限制
白俄羅斯（Belarus）
厄利垂亞（Eritrea）
海地（Haiti）
寮國（Laos）
緬甸（Myanmar）
巴基斯坦（Pakistan）
俄羅斯（Russia）
獅子山（Sierra Leone）
南蘇丹（South Sudan）
土庫曼（Turkmenistan）

►黃色——60天內需解決疑慮
安哥拉（Angola）
安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）
貝南（Benin）
布吉納法索（Burkina Faso）
柬埔寨（Cambodia）
喀麥隆（Cameroon）
維德角（Cape Verde）
查德（Chad）
剛果共和國（Republic of Congo）
剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）
多明尼加（Dominica）
赤道幾內亞（Equatorial Guinea）
甘比亞（Gambia）
賴比瑞亞（Liberia）
馬拉威（Malawi）
馬利（Mali）
茅利塔尼亞（Mauritania）
聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）
聖露西亞（St. Lucia）
聖多美普林西比（São Tomé and Príncipe）
萬那杜（Vanuatu）
辛巴威（Zimbabwe）

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