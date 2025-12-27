　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋：犯餐飲業大忌

▲▼聚餐,吃飯,親戚,閨蜜,姐妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲友人表示不會通知取消訂位，引發網友炸鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「打電話取消訂位，是奇怪的事嗎？」一名網友納悶表示，餐廳卻只剩7點半位子，於是先卡位，但同行友人嫌太晚，最後改吃別家餐廳。原PO便想打電話取消訂位，未料友人卻說「我根本不會通知」，讓他滿頭問號。文章引發全場炸鍋，「你朋友行為是奧客，餐飲界大忌！」

一名網友在Threads透露，最近和友人聚餐，他先打給餐廳要預約晚上6點30分用餐，結果只剩下7點30分的位子，於是原PO先決定卡位，但友人得知後，表示不想等到這麼晚，臨時改訂另一家餐廳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO要打給原餐廳取消訂位，未料友人直言根本不會通知，這番話讓原PO訝異直呼「我不喜歡準備好卻落空的感覺，所以會打去取消。」

事後，原PO回應，進一步了解友人不打電話通知是有原因的，「因為他遇過很多次打去取消，結果還被店家洗臉的經驗，所以後來他就...乾脆No show了」。

網炸鍋：這是餐飲界大忌

文章曝光後，網友狂搖頭回應，「打電話取消是基本禮貌」、「我會取消這個朋友」、「如果行為不是訂餐廳，而是各種約會、聚餐、交際應酬，那就叫放鴿子，而且很沒品」、「你朋友行為是奧客，餐飲界大忌」、「No show是最糟糕的，尊重一下人家經營餐廳的辛苦吧」、「我自己是連晚5分鐘都一定對方知道的，更何況是要取消預約」。

餐飲業者：會感謝客人打來取消

有店家現身回應，「身為前餐飲業主管，我會非常感謝打來取消的客人，取消了，我可以把空桌挪給walk-in的客人，沒有疑慮。看你朋友這樣，難怪現在這麼多的名店都不接受訂位，只接現場候位的客人，因為減少很多不必要的麻煩、成本與憤怒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋：犯餐飲業大忌

下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」

快訊／8級強風範圍「擴大10縣市」　一路吹到明晚

完勝夜市！「他推1類餐點」才是CP值爆　全場點頭：好吃又划算

12月底「運勢起飛四大生肖」　事業走強、財運同步升溫

下周就是2026年「都會犯1錯誤」　金融業崩潰！萬人點頭：好真實

公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

美麗新影城突喊停業　宏匯廣場嘆「協調未達成共識」！網敲碗3品牌

違規廚餘養豬裁罰加重4倍　農業部：首次就罰20萬

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋：犯餐飲業大忌

下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」

快訊／8級強風範圍「擴大10縣市」　一路吹到明晚

完勝夜市！「他推1類餐點」才是CP值爆　全場點頭：好吃又划算

12月底「運勢起飛四大生肖」　事業走強、財運同步升溫

下周就是2026年「都會犯1錯誤」　金融業崩潰！萬人點頭：好真實

公司16人「9人請假休4天」　主管反應驚呆了！網懂：下周更多人請

美麗新影城突喊停業　宏匯廣場嘆「協調未達成共識」！網敲碗3品牌

違規廚餘養豬裁罰加重4倍　農業部：首次就罰20萬

機車考照明年1月底「是非題全取消」　汽車路考路線擬抽籤

快訊／嘉義機車擦撞自小客！中正男大生倒地重傷　送醫不治

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

工程公司員工跟老闆吵架...大鬧捷運站遭制伏　激動拉扯畫面曝　

韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

【勿驚慌】民眾收到細胞簡訊別怕！　北捷市政府站13點演練無差別攻擊

生活熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

更多熱門

相關新聞

中國赴日航班線1月已取消超2000架次 46條航線近兩週「0航班」

中國赴日航班線1月已取消超2000架次 46條航線近兩週「0航班」

根據大陸App「航班管家」最新統計，2026年1月中國往返日本航班取消量已超過2000架次，整體取消率逾四成，多達46條中日航線在未來兩週內完全停飛，涵蓋中日雙方共38座機場、多個主要出發與抵達城市，對春節前後旅運出現不少影響，也使航空公司與旅客面臨集中退改票壓力。

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場

歐盟2035禁售燃油車計畫確定退場

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

78歲常客沒來　主廚上門聽見微弱求救聲

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

關鍵字：

訂位餐廳取消打電話預約奧客餐飲業大忌

讀者迴響

熱門新聞

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

職場奴性最強星座Top3

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面