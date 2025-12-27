訂完位不去了「友人下秒1句話」　全場炸鍋：犯餐飲業大忌

▲友人表示不會通知取消訂位，引發網友炸鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「打電話取消訂位，是奇怪的事嗎？」一名網友納悶表示，餐廳卻只剩7點半位子，於是先卡位，但同行友人嫌太晚，最後改吃別家餐廳。原PO便想打電話取消訂位，未料友人卻說「我根本不會通知」，讓他滿頭問號。文章引發全場炸鍋，「你朋友行為是奧客，餐飲界大忌！」

一名網友在Threads透露，最近和友人聚餐，他先打給餐廳要預約晚上6點30分用餐，結果只剩下7點30分的位子，於是原PO先決定卡位，但友人得知後，表示不想等到這麼晚，臨時改訂另一家餐廳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO要打給原餐廳取消訂位，未料友人直言根本不會通知，這番話讓原PO訝異直呼「我不喜歡準備好卻落空的感覺，所以會打去取消。」

事後，原PO回應，進一步了解友人不打電話通知是有原因的，「因為他遇過很多次打去取消，結果還被店家洗臉的經驗，所以後來他就...乾脆No show了」。

網炸鍋：這是餐飲界大忌



文章曝光後，網友狂搖頭回應，「打電話取消是基本禮貌」、「我會取消這個朋友」、「如果行為不是訂餐廳，而是各種約會、聚餐、交際應酬，那就叫放鴿子，而且很沒品」、「你朋友行為是奧客，餐飲界大忌」、「No show是最糟糕的，尊重一下人家經營餐廳的辛苦吧」、「我自己是連晚5分鐘都一定對方知道的，更何況是要取消預約」。

餐飲業者：會感謝客人打來取消

有店家現身回應，「身為前餐飲業主管，我會非常感謝打來取消的客人，取消了，我可以把空桌挪給walk-in的客人，沒有疑慮。看你朋友這樣，難怪現在這麼多的名店都不接受訂位，只接現場候位的客人，因為減少很多不必要的麻煩、成本與憤怒」。