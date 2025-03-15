普丁大玩權力遊戲！　讓美國特使「苦等8小時」才召見

▲魏科夫苦等普丁8小時才見到面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）派遣首席談判代表魏科夫前往俄羅斯，遞交美方提出的30天停火提案。外媒指出，魏科夫（Steve Witkoff）僅在莫斯科停留約12小時，而其中長達8小時的時間都在等待俄羅斯總統普丁召見，直到深夜才進行閉門會談，最後帶著普丁的「條件清單」離開，未能獲得俄方正面回應。

根據《天空新聞》報導，魏科夫13日中午抵達莫斯科後，卻遲遲未能見到普丁（Vladimir Putin），而是被晾在一旁等待至少8個小時，直到夜幕低垂才進入克里姆林宮。

根據俄羅斯官方安排，普丁當天的行程臨時插入了一場與白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksander Lukashenko）的國是訪問，這場會談前一天才對外宣布，外界不禁質疑這是否為典型的「普丁權力遊戲」，刻意讓美國特使等候，以展現俄方的主導地位。

雖然魏科夫最終成功與普丁會談，但雙方會談內容未對外公開。不過，普丁在與盧卡申科的聯合記者會上，已經明確表態要停火就必須有交換，暗示俄方不會單方面同意。

此外，普丁強調必須解決戰爭的根本原因，意味著俄羅斯的所有底線依舊不變，包括烏克蘭不得加入北約（NATO）、北約軍隊不得以維和部隊名義駐紮，並且俄羅斯必須保有已佔領的所有領土，顯示俄方對停火條件的態度依然強硬。

根據俄羅斯媒體《馬雅克電台》報導，普丁當晚在克里姆林宮的行程持續到凌晨1時30分，而魏科夫在半小時後便搭機離開莫斯科。