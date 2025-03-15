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大陸 大陸焦點 特派現場

陸發改委專家：美關稅戰影響不大　已降低對美貿易依賴

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美關稅戰再起。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美爆發新一輪關稅戰，中國大陸是否能達成今年的經濟增長目標成為關注目標。對此，大陸發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗表示，大陸已降低對美貿易的依賴，美國對華關稅戰影響不大。

郭春麗14日下午出席中國記協的新聞茶座，在談到中美關稅戰時，郭春麗說，川普第一任期時，美國就多次對陸加徵關稅，從那時起就已經降低對美的貿易依賴。

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

郭春麗指出，大陸有超大的規模市場與完整的產業體系，去年前11個月進出口貿易總額中，美國所佔比重已降至11.2%，創下大陸加入WTO以來的最低水平，「美國對華關稅戰影響不大。」

對於大陸今年5%的經濟增長目標，郭春麗認為，大陸有制度的優勢，市場也極具潛力，更重要的是有直面風險挑戰的勇氣，與解決問題的底氣，所以今年實現5%左右的目標是有基礎的、有支撐的、有保障的，「對此我們是有信心的。」

郭春麗強調，積極有力的宏觀政策要打好組合拳，「我們這幾年一直特別強調宏觀政策取向一致性，就是要加強財政政策、貨幣政策、就業政策、產業政策、區域政策、貿易政策、環保政策、監管政策等各類政策的協同，以及與改革開放舉措的協調配合，增加政策的合力。」

▼大陸今年的經濟增長目標為5%左右。（圖／路透社）

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

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