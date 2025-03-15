澤倫斯基證實：有很大機會「結束俄烏戰爭」！　認1問題是關鍵

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，有很大機會可以看到俄烏戰爭結束。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基表示，現在有「很大機會」能夠結束與俄羅斯的戰爭。他也強調，停火是結束戰爭的第一步，同時敦促美國與其他盟友繼續向莫斯科施壓。但澤倫斯基也直言，停火後領土問題將成為最艱難的問題。

根據《天空新聞網》報導，澤倫斯基在接受30天臨時停火協議後發表談話，但俄羅斯總統普丁仍堅持需滿足特定條件。澤倫斯基在社群平台X上發文指出，「現在我們有很大的機會能夠迅速結束這場戰爭，並確保和平。我們與歐洲夥伴建立了穩固的安全共識。」

澤倫斯基提到，「我們現在已經接近結束戰爭的第一步——沉默。」而他也敦促美國及其他盟友進一步向莫斯科施壓，並重申普丁會盡可能拖延停火的進程。

澤倫斯基直言，「如果美國做出強硬回應，他們（俄羅斯）就無法隨意操弄談判。但如果俄羅斯不畏懼美國與國際施壓，他們就會拖延時程。」

他表示，在美國的衛星監控與情報支援下，可以控制長達1000多公里的前線停火狀況。澤倫斯基本周稍早也在舉行於沙烏地阿拉伯的會議上，與華府官員討論了領土問題。他直言，要解決這項議題仍需進行艱難對話，領土問題將是停火後最困難的問題。

與此同時，美國總統川普表示，他感受到「來自俄羅斯的正面氛圍」，並認為莫斯科有可能就戰爭達成協議。

自俄羅斯2022年初入侵烏克蘭以來，戰爭已造成數千人傷亡，數百萬人流離失所，許多城鎮與基礎建設遭到摧毀。歷經3年戰爭，俄軍目前控制了烏克蘭近五分之一的領土，並自2024年年中以來持續推進。

澤倫斯基強調，停火將為雙方結束戰爭開闢道路，而領土問題則會成為戰爭終結的關鍵點。他同時透露，克里姆林宮要求基輔永久割讓俄方所佔領的領土。

此外，他表示，目前正在與烏克蘭的盟友討論未來的安全保障與經濟支持，並強調和平協議中需要「100%的防空覆蓋」作為威懾措施。