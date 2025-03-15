川普證實　伊斯蘭國領袖在伊拉克境內遭擊殺

▲川普表示，伊拉克境內ISIS逃亡領袖被擊斃，另外一名ISIS成員也遭殲滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊拉克總理14日宣布，在美國領導的反伊斯蘭國聯盟的支持之下，伊拉克安全部隊擊殺伊斯蘭國（ISIS）領袖。消息傳出後，美國總統川普也證實此事，稱伊拉克境內ISIS逃亡領袖被擊斃，另外一名成員也遭殲滅。

半島電視台、美國之音等報導，伊拉克安全部隊擊殺的伊斯蘭國領袖是魯法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i），此人又名「阿布哈迪賈」（Abu Khadija）。據信這是歷經2年追蹤此人位置取得的成果，並在過去6個月取得突破進展，伊拉克特種部隊透露，魯法伊是在13日遭到擊殺，地點就在伊拉克安巴爾沙漠。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）14日透過社群平台X發布聲明提到，魯法伊之死是重大安全成就，他是伊拉克和全世界上最危險的恐怖分子之一。但蘇達尼並未提及魯法伊是如何遭擊殺。

除此之外，官員透露，成功逮捕另外7名ISIS成員，並在北部城市抓到另外5人。

針對這起事件，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文證實ISIS領袖遭到擊斃的消息，提及這次行動是在伊拉克政府與庫德自治區政府的密切協調下完成，「今日，伊拉克境內的「伊斯蘭國」（ISIS）逃亡領袖被擊斃，在我們英勇無畏戰士鍥而不捨的追擊下，他的可悲生命終結，與他一同被殲滅的還有另一名ISIS成員」，「以實力換取和平！」（PEACE THROUGH STRENGTH!）

▼川普發文證實擊斃ISIS首領。（圖／翻攝自Truth Social／@realDonaldTrump）

