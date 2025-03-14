英女在印度飯店被24歲男性侵　逃出房求救「電梯內又遭男侵犯」

▲女子在飯店連續遭到2名男子攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女遊客在印度飯店遭到連續性侵事件，36歲受害者來到當地後與一名在網路上結識的男子見面，沒想到在飯店房間內遭到性侵，她驚恐逃出房間求救時，又在電梯內被一名假意要幫助她的男子猥褻，目前2名男子都被逮捕。

印度警方表示，來自倫敦的36歲受害者，近來在印度馬哈拉施特拉邦和果亞邦旅遊，11日她邀請在網路上結識的24歲男子凱拉許(Kailash)，前來她入住在德里Mahipalpur區的飯店會面，結果遭到性侵。

受害者表示，凱拉許當時邀請在飯店擔任清潔人員的朋友瓦西姆(Wasim)一起與她會面，3人吃完飯後回到她所住的飯店，結果凱拉許在房內對她施暴性侵，她逃出房間後向一名飯店客房人員求救，結果在電梯內再次遭到侵犯。

警方目前已將涉案的2名男子逮捕，認為2名被告之間並不相識。受害者表示，見面後她才發現凱拉許的英文很爛，之前對方應該是靠翻譯軟體才能在網路上和她交談，一直催她趕快來印度見面，警方正在調查凱拉許的通訊紀錄，懷疑可能還有更多女子受害。

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