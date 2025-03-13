馬爾地夫度蜜月翻船「59人全落海」　垂死夫妻靠一件救生衣救命





▲夫妻度蜜月遇沉船事件。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西一對夫妻到馬爾地夫度蜜月時竟然遇到船難，搭乘的船沉沒後，他們與其他乘客只能在洶湧的大海中掙扎，後來好不容易看到遠處飄來一件救生衣，2人只能緊緊抓著這件救生衣，直到救援人員抵達。

身為醫生的男子戈麥斯(Caio Gomes)與商人妻迪尼茲(Fernanda Diniz)，2日在馬爾地夫搭乘遊艇度蜜月，航行約40分鐘時，一陣大浪猛烈打到船上，由於船沒有被打沉所以繼續行駛，然而20分鐘才發現，船艙因為進水導致船體在行駛的過程中逐漸向右傾斜

戈麥斯表示，當時船上約有56名乘客和3名船員，雖然船艙發生了問題，然而第一時間船員卻沒有告知他們船正在下沉，只要大家趕快穿上救生衣下水，他和妻子下水後才發現身上救生衣沒有充氣、無法使用。

戈麥斯正感到恐慌時，幸好遠處飄來一件救生衣，「我們設法抓住這件救生衣並且浮在上面，成功撐住了我們」，後來又在水中堅持了約30至40分左右，才終於等到救援人員前來。

戈麥斯表示，雖然事件沒有人受傷，恐怖事件在他們中心留下心理創傷，還讓他遺失了一個裝有護照的背包，2人為了能夠順利回國，已向當地巴西大使館求助。當地警方目前正在調查沉船事件。