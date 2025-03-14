噁神棍騙「嘿咻改運」15年性侵5信眾58次　還逼簽性愛同意書

▲台中一名劉姓神棍性侵5名女信徒，還逼簽下同意書，時間長達15年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者許權毅／台中報導

台中市一名劉男接手亡母設立的「西方如來寺」佛堂，誆稱母親升天後成為「無量金菩薩」，打算降駕救世，只要跟他性交，便可以解厄，15年來有5名女信徒遭劉姓神棍欺騙，性侵次數高達58次，甚至要被害人簽下「性愛同意書」，檢方近日起訴，建請法院從重量刑。

台中地檢署調查，劉男（65歲）自2009年接手過世母親設立的西方如來寺佛堂，對外宣稱，母親已經升天成佛，成為無量金菩薩，現在欲降駕救世、普度萬民，可以替佛堂信眾求財、解厄，信徒只要依自身指示，便可以扭轉因果，若不從，就會惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

自2009年至2024年11月為止，劉男以此手段、話術，前後騙得5名女信眾，女信眾因身體、感情、婚姻以及工作問題，劉男誆稱要跟自己發生性行為，才有辦法改變因果，將信眾帶往不特定摩鐵，下手性侵次數高達58次。

劉男相當狡猾，得逞後要求信眾簽下「性愛同意書」，避免案件曝光，且內容係「同意性交」，讓女信眾不敢對外聲張。案件經其中一名女信眾鼓起勇氣報案後，才曝光，檢警去年11月將人拘提到案，聲押獲准。

檢方認為，劉男假借宗教之名，惡意侵害人生遭逢不順之多位被害人，犯罪期間長達15年以上，視他人性自主權為無物，造成被害人終身難以抹滅之身心創傷，犯行甚為惡劣，建請法院從重量刑，以資懲儆。