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被繼母囚禁恐怖屋20年　美32歲男故意縱火獲救「體重僅31公斤」

▲▼美國康州女子Kimberly Sullivan囚禁繼子長達20年。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子囚禁繼子長達20年。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名母親竟然囚禁繼子長達20多年，32歲繼子為了逃離宛如地獄般的恐怖環境，上月被迫縱火燒毀家園，才終於成功逃脫。目前女子已經被捕。

56歲女子沙利文(Kimberly Sullivan)因為長期對繼子施以虐待，當局進行調查後，12日將其逮捕。警方表示，消防人員2月17日接到火災報案，前往現場後發現遭到虐待的32歲男子，他告訴消防人員他是故意縱火，這樣才可以逃脫住家。

警方表示，沙利文從繼子11歲開始，就把人囚禁在宛如儲藏室的房間中長達20年，每天只給他極少的食物和水，過著不人道的飢餓生活，房間內也沒有廁所，他還得自己想辦法處理排泄物，被救出時體重只有31公斤。

法庭資料顯示，繼子為了活命，不得不冒著生命危險在房內縱火，由於火勢太大才強迫沙利文打開上鎖的房門，當沙利文大聲喝斥他起來時，他故意一直倒在地上，這樣才能被消防人員救援。

男子恐怖的遭遇讓警方表示，他看起來就像是從集中營中出來的倖存者。當地媒體指出，男子疑似從5歲開始就遭到虐待，警方12日正式將沙利文拘捕，面臨一級攻擊罪、二級綁架和一級非法拘禁等重罪，保釋金為30萬美元（約台幣989萬元）。

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