發現男死者是性侵犯　殯儀館女防腐師「切下生殖器塞他嘴中」

▲男子被控犯下性侵罪。（圖／翻攝自Texas Department of Public Safety）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名在殯儀館工作的女性防腐師，工作時發現死者是一名被登記在性犯罪名冊中的性侵犯後，不但用手術刀割傷遺體，還把生殖器切下後塞入死者嘴中，被控虐待屍體罪。

34歲女子勞德米爾克(Amber Laudermilk)，被控上月在休斯頓市當地殯儀館Memorial Mortuary & Crematory工作時，用手術刀刺傷58歲男子羅德里格斯(Charles Roy Rodriguez)的遺體，並且割下生殖器。

事件發生時，殯儀館內有2名員工目睹了勞德米爾克的行為，第一名目擊者在現場目睹了完整過程，然而勞德米爾克卻語帶威脅的警告他，「你什麼都沒看到」，後來第二名目擊者進來後，目睹死者的生殖器已被切下，當他詢問勞德米爾克發生什麼事時則被隨便敷衍過去。

警方表示，羅德里格斯1月在休斯頓一間醫院因為自然原因死亡，他2001年被控性侵一名女子，後來性侵罪成，被判10年緩刑，登記在德州性侵犯名冊中。

警官羅森(Alan Rosen)在聲明中表示，「我不清楚死者的過去，無論一個人生前如何，法律都要求他在死後能獲得應有的尊重」，同時也向性侵受害者與家屬表達同情，「很顯然地，這件事情讓被告很生氣，我希望案件在法庭處理後，她也能獲得幫助」。

勞德米爾克被控虐待屍體的重罪，11日下午被捕後，德州殯儀館服務協會已經吊銷了她的執照，目前關押在哈里斯郡監獄中，案件預計於5月舉行首次聽證會。