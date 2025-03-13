性侵15歲少女威脅散播不雅照　馬國男判關4年鞭2下

▲少女被男子性侵的當下，年僅15歲8個月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞25歲華裔餐廳助理羅志興（音譯）2023年在飯店開房性侵15歲少女，甚至以散播不雅照與影片威逼受害女子。此案12日開庭，羅志興在庭上認罪，被判處坐牢4年、鞭2下，且出獄之後接受警方監視1年。

星洲網報導，羅志興透過社交平台認識受害少女，兩人多次外出，最後一次發生性關係的時間點在2023年3月2日。警方調查報告顯示，男子當時帶著少女前往峇株巴轄一間飯店開房間並發生性關係，醫師也證實少女處女膜破裂。

同年11月24日，受害少女母親報警，稱羅志興以不雅照與影片威逼女兒，導致女兒一度想輕生。員警隨後展開行動，於11月27日逮捕羅志興。

報導指出，男子性侵當年僅15歲8個月的少女，牴觸刑事法典第376(1)項（強姦）條文。一旦罪名成立，可判處不超過20年監禁與鞭笞。

在法庭上，控方主張被告罪行嚴重，外加性侵案件有逐年增加的趨勢，請求法官給予被告適當刑罰，教育被告、警惕世人。被告律師則是宣稱，被告與受害少女兩情相悅，但因受害者未成年的關係，被告才觸法，被告事後懊悔，要求判處最輕刑罰。

針對此案，麻坡第二地庭法官沙雅妮判處被告羅志興坐牢4年、鞭2下，出獄後必須受警方監視1年。

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