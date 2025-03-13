渣男西門町邀正妹拍野戰片！誆「5分鐘內勃起獎5萬」再騙她50萬

▲女子在西門町被搭訕後，進入公廁拍野戰片，還被騙走不少錢，人財兩失。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

郭姓男子2022年間深夜在西門町搭訕一名正妹，謊稱要拍大尺度影片後，賣給成人片商賺錢，正妹不疑有他，隨即與郭男進入公廁內拍攝「野戰片」。郭男騙色得手後，更以多種名目聯繫正妹，不僅沒給拍片獎金，還前前後後騙走正妹超過50萬元。一審認定郭男性侵無罪，僅輕判1年5月，二審改認定性侵有罪，判刑5年8月與8月（得易科罰金）。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，有多項詐欺前科的郭姓男子，2022年3月間的深夜12點，在西門町街頭搭訕正妹。郭男謊稱自己是成人網站的主持人，正在找女生拍攝大尺度影片，內容為通關遊戲，只要正妹在5分鐘內讓他勃起，便可以獲得5萬元獎金，過程中不會碰觸正妹，之後也會為正妹打馬賽克再上傳成人網站。正妹心動，2人立即到附近停車場內的公廁內拍攝野戰片。

進入公廁後，郭男立刻架設手機，並不斷說「你不脫衣服我要怎麼有生理反應」、「你光用手摸我怎麼會有生理反應」、「都已經到這邊了，就趕快拍完」。正妹不疑有他，最後被郭男性侵得逞。過程中郭男的手機還沒電，改以正妹的手機拍完整個過程。

不過事後正妹沒拿到拍片酬勞，還被郭男說因為影片不能使用，只好拿別人拍攝的影片先播放，所以要付錢給其他人。之後又說要跟公司對匯、手續費、查帳、保證金等多種名義，要求正妹匯款。總計前前後後正妹在不到1年的時間內，匯款超過50萬元。甚至還說正妹還欠他一次，雙方相約又再發生關係。正妹驚覺受騙，趕緊報警提告，檢警逮捕郭男，並依照強制性交、詐欺、恐嚇等多項罪名提起公訴。

一審法院審理後，認為2人在公廁野戰片後還相約吃飯、外出，顯見性侵部分並未違反正妹意願，因此性侵部分判決無罪；僅依照詐欺、恐嚇等罪，判刑1年5月。案件上訴第二審。

二審高等法院則改認定性侵部分確實違反正妹意願，構成2次強制性交罪。考量郭男欺騙正妹犯下二次強制性交得逞，未尊重正妹性自主決定權，造成正妹嚴重之身心受創；又郭男正值青壯，不思以合法手段賺取所需，竟虛捏情節向正妹索要金錢，亦欠缺尊重他人財產權觀念。二審因此加重改判有期徒刑5年8月，另外也判刑8月得易科罰金。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。