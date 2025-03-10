快訊／加拿大新總理誕生　杜魯道同黨「對川強硬派」前銀行家勝出

▲卡尼（Mark Carney）勝選。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大自由黨正式選出前央行總裁卡尼（Mark Carney）為新任黨魁，並將接替即將卸任的總理杜魯道（Justin Trudeau），成為加拿大新一任總理。官方結果顯示，卡尼在此次黨內選舉中擊敗前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland），成為自由黨領袖，並將在未來帶領該黨迎接即將到來的大選。

現年59歲的卡尼，過去曾擔任加拿大央行及英國央行總裁，此次作為政治素人參與競選。他強調，自己擁有應對國內外經濟挑戰的能力，尤其是目前加拿大與美國正陷入貿易戰，而美國總統川普（Donald Trump）威脅對加拿大施加更多關稅，可能進一步打擊加拿大依賴出口的經濟。

卡尼在黨內選舉中表現強勁，獲得最多黨內成員背書，並在4位候選人中籌得最多資金。這次勝選也創下加拿大歷史上首位無政治經驗人士直升總理的紀錄。他表示，自己曾擔任兩個G7國家央行總裁，這使他具備獨特的能力來應對川普政府的貿易壓力。

競選期間，卡尼支持對美國實施「對等報復性關稅」，並提出一系列提升投資的戰略。他曾多次批評杜魯道政府的經濟成長表現不佳，認為加拿大需要一個新的方向。

在川普施加關稅壓力、甚至數次公開揶揄加拿大可作為美國「第51個州」的情勢下，卡尼的當選為自由黨帶來新希望，使該黨的支持率出現明顯回升。接下來，卡尼將面臨艱鉅的挑戰，不僅要應對美國的貿易威脅，還需帶領自由黨在即將到來的大選中爭取勝利，確保執政地位得以延續。