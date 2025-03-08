陸官媒：加拿大對華加徵關稅「討好美國」指望換取減免

▲加拿大與中國大陸互相加徵關稅。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸為反擊加拿大去年對大陸電動車、鋼鋁產品加徵關稅，8日預告將採取「反歧視措施」，從20日起對加拿大菜籽油、碗豆、豬肉等產品也加徵關稅。對此，大陸官媒指出，這是大陸首次啟用「反歧視調查」，若有哪些國家妄圖透過對陸加徵關稅「討好美國」，加拿大就是「前車之鑑」。

大陸官媒《央視》旗下的「玉淵譚天」8日發文提到，商務部發表「反歧視調查報告」，建議對加拿大採取「反歧視措施」，是大陸發起的全球首例反歧視調查，具有歷史意義。

「玉淵譚天」指出，美國最近開始對全球多國加徵關稅，有的國家指望透過對大陸加徵關稅，來換取美國的關稅減免。

▼大陸將大量電動車出口海外。（圖／CFP）

「玉淵譚天」稱，大陸的反歧視規定適用於對華歧視的所有國家與地區，「如果有哪些國家試圖和美國進行所謂的利益交換，妄圖通過對華加徵關稅的方式來討好美國，來換取美國免除對自己國家的加徵關稅，那中方同樣也會動用這一反歧視工具進行堅決回擊。」

「玉淵譚天」強調，對於這些國家而言，加拿大就是前車之鑑，「從加拿大進口的商品不難找到替代來源，但對加拿大而言，其可選擇的市場空間已被急劇壓縮，意味著加拿大不得不承擔更大的損失。」

「玉淵譚天」也引述了大陸學者的發言指出，「這次對加拿大的反制是很有力度的，可說是前所未有，但現在遭到左右夾擊，完全是加拿大盲目追隨美國，咎由自取的結果。」