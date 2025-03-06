美加通話！加拿大拒撤報復性關稅　川普再酸「杜魯道州長」

▲川普發文稱杜魯道是加拿大州長。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普5日與加拿大總理杜魯道針對關稅措施展開通話，這也是美加貿易戰4日正式開打之後，川普與杜魯道第一次通話。只不過就在兩人談話之後，川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，把杜魯道稱作加拿大州長。

加拿大廣播公司（CBC）引述高階政府官員說法指出，川普與杜魯道的通話持續約50分鐘，美國副總統范斯（JD Vance）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）都在線上。另一名官員透露，美國提議可取消部分關稅，但前提是加拿大要完全取消報復性關稅。

不過杜魯道拒絕美方提議並強調，只有美國把關稅措施全數取消，加拿大才會撤回報復性關稅。

此前，川普對幾乎所有加拿大商品徵收25%關稅，這讓美加市場與消費者感到不安，加拿大正試圖讓川普放棄關稅措施。美加正針對關稅相關措施進行協商，討論可暫緩所有關稅的協議或可能就特定產業豁免展開談判。

面對美方發動的關稅戰，杜魯道也已經宣布，4日起會對300億加幣的美國商品課徵25%關稅，若美方繼續對加拿大維持高關稅，另外1250億加幣產品關稅會在21日之後生效。

就在川普與杜魯道通話結束之後，川普發文稱，「加拿大的杜魯道打電話給我，來問在關稅議題上可以怎麼處理」，很多人因為加拿大、墨西哥邊境流入的芬太尼喪命，加拿大降低芬太尼流入美國的努力還不夠，「我還告訴加拿大州長杜魯道，他與我們之間的問題，很大程度上是因為他的薄弱邊境政策，這使得大量芬太尼和非法移民湧入美國，這些政策要為許多人的死亡負責」。

杜魯道已經宣布，9日會辭去加拿大總理與自由黨黨主席一職，屆時接班人選也將出爐。杜魯道已表明不會競選連任，新的大選最快會在4月或5月舉行。