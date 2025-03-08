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大陸 大陸焦點 特派現場

反擊！陸宣布對加拿大菜子油、豌豆加徵100%關稅

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲加拿大去年對大陸電動車加徵關稅。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

為了反擊加拿大對中國大陸的電動車加徵100%關稅，大陸國務院關稅稅則委員會8日上午宣布，自20日起，對加拿大的菜子油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。

關稅稅則委員會表示，加拿大對中國大陸的電動車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅，嚴重違反世界貿易組織規則，是典型的保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重損害中方的合法權益。

關稅稅則委員會表示，從3月20日起對原產於加拿大的菜子油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。

大陸商務部也指出，加拿大不顧中方多次反對和勸阻，未經調查，對自大陸進口的相關電動車輛、鋼鐵和鋁等產品採取單邊限制措施，破壞中加經貿關係，中方對此強烈不滿，堅決反對。

商務部提到，依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部於2024年9月26日正式就加對華相關限制性措施發起反歧視調查。

商務部稱，經調查，加拿大相關被調查措施構成歧視性限制，影響了正常貿易秩序，損害中國企業正當合法權益。中方決定根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國關稅法》等法律規定，對自加進口部分商品加徵關稅。

商務部還說，中方敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。

▲▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

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