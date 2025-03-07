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川普關稅戰若成「常態」　專家：北美將付出更高代價

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普對加拿大與墨西哥發動的關稅戰。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《華爾街日報》首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）撰文分析，美國總統川普（Donald Trump）對加拿大與墨西哥發動的關稅戰，不僅讓北美三國面臨更高的經濟與外交代價，甚至可能引發自1930年代以來最嚴重的貿易衝突。

川普政府對加拿大與墨西哥施加的部分關稅雖暫時豁免至4月初，但葉偉平警告，這不代表政策方向會有重大改變。川普目前完全掌控共和黨與國會，並透過減稅與低油價來維持美國經濟穩定，讓他能依照自身直覺決策貿易政策。

川普2018年推動「美墨加協定」（USMCA），取代「北美自由貿易協定」（NAFTA），並認為美國盟邦長期「搭順風車」，導致國家財富與安全受損。

文章指出，如果關稅政策持續，加、墨兩國將不得不進行痛苦的經濟轉型。因為一旦失去美國市場支撐，兩國經濟恐面臨嚴峻挑戰。另一方面，美國則會失去鄰國的信任，影響區域經濟穩定。

儘管加拿大與墨西哥已投入大量資源，協助美國打擊非法移民與毒品交易，但川普的目標不僅限於此，他希望削弱兩國工業基礎，甚至對加拿大展現更強烈的「野心」。

對跨國企業而言，美國市場仍然過於重要，難以忽視，因此部分企業可能選擇在美國設廠，以規避關稅成本。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）預估，美國對加拿大、墨西哥和中國每年徵收的2600億美元（約新台幣8兆5280億元）關稅中，約70%將由消費者負擔，推高物價，甚至讓某些商品變得難以購買。

葉偉平認為，川普的戰略建立在一個前提之上——各國在這場經濟戰爭中，相較於美國將承受更大損失，因此終將接受美方要求。

至今，這套策略確實發揮了一定成效。然而，如果加拿大與墨西哥最終認定關稅並非談判手段，而是川普的最終目標，兩國可能會選擇強化自身經濟韌性，而非繼續迎合美國的壓力，這將使北美貿易關係產生更深層次的變化。
 

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