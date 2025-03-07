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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林右昌將辭秘書長拚新北市長初選　蘇巧慧曝選戰策略

▲▼蘇巧慧勤走地方。（圖／取自蘇巧慧臉書）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／取自蘇巧慧臉書）

記者杜冠霖／台北報導

離2026大選仍有一年時間，但民進黨內新北市長之爭已悄然開跑，綠委蘇巧慧早已表態，並跨出選區跑行程。民進黨秘書長林右昌同樣鴨子划水，勤跑宮廟，除傳出年前拜會前總統蔡英文外，更傳出五月將辭去黨秘書長投入初選。對此，蘇巧慧今（7日）受訪時表示，現在的責任是在國會堅守民主、在地方推動進步，不管立委或黨部主委的工作都做到最好，這是自己現在唯一的策略。

林右昌有意參選新北市長，除勤跑地方宮廟外，據《上報》報導，林右昌在農曆年前拜會前總統蔡英文，期盼初選時獲得支持；該報導更指出，林右昌已評估，要在適當時間辭去秘書長專心投入初選，但因大罷免攻防，請辭時間已延到5月後。

對於傳出林右昌醞釀請辭黨秘書長投入選戰，蘇巧慧受訪時表示，「Team Taiwan」告訴大家，贏得冠軍，唯一路徑就是把自己練得更強，自己現在的責任是在國會堅守民主、在地方推動進步，不管立委或黨部主委的工作都做到最好，這是自己現在唯一的策略。

至於林右昌爭取英系支持，蘇巧慧表示，新北市有400萬人口、每一票都很重要，她會把握每一個機會聽大家的聲音，也爭取每一個人的支持。自己的方式是把現在的工作做到最好，讓大家能夠認同她的能力、態度，這就是競選的策略。

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