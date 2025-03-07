桃園污水下水道建設全面推進　鼓勵自拆後巷增建物成效佳

▲桃園污水下水道建設，鼓勵自拆後巷增建物成效良好。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局推動污水下水道建設，迄今已有近25萬戶完成接管，自去年起逐漸進入老舊社區接管的高峰期，由於老舊建築的後巷多半被加蓋建物，水務局為排除施工障礙，於用戶接管前都會先到各社區辦理說明會，鼓勵住戶自行拆除後巷增建物，並逐戶登門拜訪勸導自拆，113年度的自拆率已達88.3%，成效良好。

水務局7日表示，污水下水道建設是深埋在地底下看不到的隱形建設，為改善市民居家環境，中央編列預算補助辦理污水下水道用戶接管工程。市府依內政部國土管理署頒布「公共污水下水道管線設計手冊」的標準埋設用戶端匯流管(收集住戶雜排水及糞水)、配管箱、連接管及新設雨水溝等設施，所需要埋設空間為單側75公分、雙側共需150公分，將民眾生活污水藉由密閉管路收集到最下游的水資源回收中心進行處理，用以取代傳統化糞池，改善市民居家環境與河川水質。

因此，配合住家化糞池在屋後採用後巷施工，如果民眾後巷空間有增建物(如圍牆、鐵皮…等)或施工路徑上有障礙物(如熱水器、水塔…等)，都需要市民朋友自費移除，為使民眾充分了解計畫內容、需配合事項及民眾之權益，施工前皆會召開說明會，請該後巷用戶踴躍參加。

桃園人口數約234萬人，每天產生的生活污水若未經處理直接排入河川，將導致水質惡化、發黑、發臭還會孳生蚊蠅，嚴重影響環境衛生。因此，改善環境需從生活污水接管做起，完成接管後，污水可直接排入污水下水道系統，不會散發臭味及孳生蚊蠅，同時增建雨水排水設施，後巷不再積水潮濕，一舉數得。市府再次呼籲民眾配合污水下水道政策自行拆除後巷違建，以加速提升用戶接管普及率，共同營造良好的居住環境。