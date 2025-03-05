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桃園智慧地下水管理Open House展覽　現場互動熱烈

▲桃園智慧地下水管理Open House展覽

▲桃園智慧地下水管理Open House展覽，現場互動熱烈。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局為推廣智慧地下水管理理念，並讓民眾深入了解地下水資源的重要性，於3月4日在國立中央大學地球科學學院辦理「桃園市智慧地下水管理Open House展覽」，期透過互動式展覽、實體模型展示及專題演講，向民眾展示桃園市如何運用科技創新，實現地下水資源的智慧化管理。

市府水務局表示，桃園市工業產值居全臺之冠，在統計2億噸的有效地下水水權量中，約有91%為工業用水及其他用途所用，說明地下水水資源在桃園市工商業與經濟發展中，扮演極為重要之角色。

在經歷數年努力，已逐步完善桃園市地下水監控設備的建置、系統平台的控管及相關作業程序的自動化，並結合大數據(Big Data)與物聯網(IOT)等技術，推動地下水智慧化管理，強化桃園市地下水抗旱備援能力，使地下水資源得以永續發展。

為了向一般民眾宣導地下水資源智慧管理的重要性，辦理「桃園市智慧地下水管理Open House展覽」，活動中不但安排「科技抗旱智慧布局」與「地下水流模擬與應用」等專題演講；更設置互動攤位，實際展示智慧量水設備與無線傳輸設備等硬體管理設備，以及地下水數值模式與地下水智慧管理平台等歷年執行成果。

水務局強調，地下水是桃園市重要的水資源，透過智慧化管理，才能夠更有效地掌握地下水資源的狀況，確保其永續利用。本次Open House透過結合知識面、技術面與實務面等互動式展覽，不僅是成果展示，更是與民眾溝通的平台，希望透過展覽讓更多人了解地下水資源的重要性，並共同參與到地下水資源的保育行動，也讓水資源管理更為透明化。

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