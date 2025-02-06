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致力放流水應用於農業灌溉　桃園水務局獲全國5大卓越團隊獎

▲桃園水務局榮獲全國五大卓越團隊獎

▲水務局長劉振宇(左) 呈獻榮獲「2024總統盃黑客松競賽」卓越團隊獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日於市政會議，接受水務局呈獻榮獲「2024總統盃黑客松競賽」卓越團隊獎表示，水務局是市府在科技應用競賽中的先鋒，在許多局處尚未啟動智慧桃園相關計畫時，水務局便已在國際舞台上展現亮眼成果。

水務局在「2024總統盃黑客松競賽」中，榮獲「全國五大卓越團隊獎」殊榮，未來市府將繼續與中央各部會緊密合作，攜手邁向2030淨零轉型的國家目標，實現淨零碳排、打造更具韌性的未來，為臺灣的永續發展貢獻心力。

水務局長劉振宇表示，此次參加第七屆總統盃黑客松競賽，聚焦於放流水在農業灌溉的應用，共有163支隊伍參賽，歷經初選、複選及決選三個階段，最終成為全國五大卓越團隊之一。目前全國約有82座水資源回收中心，每日有近400萬噸放流水，若能有效應用於農業灌溉，可取代部分水庫水源，提升水資源的永續性與韌性。鑒於農業灌溉占全臺用水量逾70%，如轉而使用放流水，將對水資源管理有正面的影響。

水務局劉局長進一步說明，此次得獎後，中央政府將指派國土署、水利署及農業部農水署等相關部會積極配合擴大推廣，水務局期望將桃園的成功經驗擴展至全國，為臺灣水資源永續管理與農業韌性提升注入更多力量。

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關鍵字：

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