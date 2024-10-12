桃園水務局主動服務+1　行動水保服務車駐點復興區

▲桃園水務局行動水保服務車，駐點復興區。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

考量復興區部分區域地處偏遠，在地居民不便下山諮詢，桃園市政府水務局結合原住民族行政局及復興區公所，於今年9月下旬至12月上旬，啟動桃園市復興區原鄉地區行動水保服務車，化被動為主動由水土保持相關專業技師到文化健康站各站做水保駐點服務。

市府水務局11日表示，這項主動服務，除了提供相關法規與違規改正免費諮詢，也藉此宣導山坡地開發與水土保持的重要讓原鄉居民可就近詢問，了解山坡地開發與水土保持處理維護之相關規定除避免因不諳法令，而誤解水土保持法，進而落實水土保育。

水務局局長劉振宇表示：水土保持對保護生態環境、維持環境的穩定與可持續發展具有重要意義，而復興區是桃園市 13個行政區中唯一全境位於山坡地的區域，且區內擁有最多的原住民保留地。

因此，透過行動水保服務車的推出，能將水土保持的知識、技術和支援服務帶到偏遠或需要支援的社區讓當地居民更深入了解 水土保持 的重要性，增強自主意識，共同守護原鄉土地。」桃園市政府原住民族行政局與水務局的跨局處合作，不僅持續推動水土保持工作，也期望能以輔導取代裁罰，強化原鄉地區水保的自主意識。