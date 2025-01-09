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桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與搜救效率再提升

▲桃園雨水下水道人孔創新，道路安全與搜救效率再提升

▲桃園雨水下水道人孔創新，道路安全與搜救效率再提升。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府針對雨水下水道人孔功能全面創新改進，為道路安全與搜救效率帶來嶄新突破。市府水務局8日表示，改良包括提升人孔蓋的紋路圖樣優化，強化車輛輪胎與人孔間的摩擦力，降低車行風險。此外，人孔防墜網開啟後成為爬梯的延伸段，全面提高人員進出的便捷性及可靠度，如遇局限空間意外時，加速搜救人員的效率。

▲桃園雨水下水道人孔創新，道路安全與搜救效率再提升

▲雨水下水道人孔。（圖／水務局提供）

水務局說明：針對雨水下水道人孔蓋，市府在既有圖案增加紋路的優化，抗滑性能較現行交通部設計規範(65BPN)提升超過30%，有效降低濕滑天氣中的打滑風險，減少交通事故的發生機率，人孔抗滑性能的升級守護行車安全，為道路安全提供了更加堅實的保障。

而桃園市首創的雨水人孔扶手式防墜網，開啟後成為爬梯的延伸段，不僅有效降低作業人員墜落風險，還大幅縮短了緊急救援的反應時間，為局限空間人員發生意外時，特搜隊的救援工作的進行更加順暢有效率。而平時施工人員在進出下水道檢修或維護時，也因新增的扶手功能，提升了維護作業的便利性及安全性，降低了施工期間的意外發生。

桃園市政府水務局執行113年度雨水人孔樣式，已平均裝設於12個區公所內計100座，成效良好，預定114年3月將納入共同供應契約內，輔導各區公所加速推廣應用。

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