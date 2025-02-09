桃園水務局運用高科技強化水資源監測　違規無所遁形

▲桃園水務局運用高科技強化水資源監測。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局8日表示，為守護桃園水資源與河防安全，嚴防違規行為，該局持續推動監測計畫，針對埤塘、河川及排水等流域範圍，運用高科技手段進行精準監控及管理，以確保水域環境的永續發展；從112年的36件降至113年的26件，其中平鎮、楊梅、蘆竹的違規情況，亦呈現下降減少違規趨勢的行政區。

水務局指出，市府透過衛星影像技術，每月定期監測水資源重點區域的土地利用變遷，並建立衛星影像變異分析機制，即時掌握現況變化，迅速發現並遏止違規行為，防止違規情形擴大。透過持續監測與嚴格執法，違規案件數量逐年減少。

對於違反規定者，市府將依水利法及非都市土地使用管制規定裁處並限期改善，措施包括變更使用、停止使用或拆除違規建物，以恢復原狀，確保水資源區域的合理利用。113年於大園區一處水利用地，市府透過衛星影像監測，及早發現該處水路加蓋施工範圍已超出核定範圍，已違反規定，積極督促違規人限期清除，防止環境進一步遭受破壞。

為進一步提升監測精度，市府自114年起將Pléiades衛星影像納入衛星影像變異分析機制，確保土地開發行為能夠在初期即被偵測，有效防範違規情況擴大。Pléiades衛星影像具備0.5公尺的高空間解析度，相較於SPOT6衛星影像（1.5公尺解析度），可提供更精細的地物辨識能力，能夠清楚識別小範圍土地變遷、非法施工及環境異常變化，大幅提升監測精準度。

Pléiades衛星影像能夠偵測出SPOT衛星影像無法發現的土地開發行為，並即時回報主管機關，確保水資源區域的監測更加精確完善。透過Pléiades衛星影像技術的導入，市府得以強化即時監控、提升違規偵測能力，進一步提高執法效率，提醒民眾切勿心存僥倖，擅自進行違規開發，以免面臨高額罰款，甚至承擔法律責任。