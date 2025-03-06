2025年「孤鸞年」不宜嫁娶？　命理專家曝真相

▲2025年有2個立春（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

在台灣的習俗中，只要一年有兩次「立春」，就會被視為「孤鸞年」。一年之中沒有「立春」，稱為「寡宿年」。如果單純以名稱來看，無論是「孤鸞年」或是「寡宿年」，都是不利於嫁娶的，那麼背後的真相是什麼呢？

2023年及2025年都是「孤鸞年」，2024年是「寡宿年」，若連續三年都不能結婚那還得了！

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命理界盛行的八字命盤有著一個「孤鸞煞」，命盤中有「孤鸞煞」的人不宜結婚，或要娶離婚或喪偶的配偶，或許「孤鸞煞」與「孤鸞年」的名稱相近，還讓人有了某些誤會，但其實這就跟「劉德華」與「三重劉德華」一樣，除了名字有部分相似，基本上是沒有什麼相關的。

事實上，「孤鸞年」源於日本的婚姻習俗，台灣早年曾被日本統治了相當長的一段時間，因此老一代台灣人也受到日本文化的影響，延襲了外來迷信。日本婚姻習俗中的「孤鸞年」，乃特指「丙午」這單一個馬年，將這年視為不祥之年，並稱之為「孤鸞年」，六十年一輪。據說：幾百年前，在「丙午」年時有一個名叫阿國的女孩出生了，這個女孩長大以後自暴自棄，成為一個殺人放火、無惡不作的人，因此人們認為「丙午」年生的女孩是最壞的女孩，一生命運很壞，所以沒有人敢娶「丙午」年生的女孩。據日本厚生省的調查，西元一九零六年及一九六六年，兩個「丙午」年的前一年大家都不敢結婚，深怕結婚第二年會生下「丙午」年的女孩，因此結婚的件數減少很多，幾乎只有平常的三分之一，整整減少了三分之二之多。

日本人的婚俗縱有忌憚，只是不願娶「丙午」年出生的女子，然而這個習俗到臺灣之後，在人們的口耳相傳中演變成若是在農曆一年當中出現兩次「立春」，這一年便是「孤鸞年」。人們認爲在「孤鸞年」結婚的夫妻聚少離多，因「春」代表桃花，在一年之內出現兩個「春」，則代表「二度春」、「第二春」，甚至有「雙春」淫亂意涵，寓意桃花不止一朵，婚姻不安定，甚至可能發生外遇，所以不利婚姻，而在「孤鸞年」的隔年沒有“立春”，稱為“寡宿年”。而原先六十年一輪的「丙午」馬年也被誤以為是十二年一輪的午馬年。

民間流傳「孤鸞年」不能結婚是無稽之談，只要農民曆上是結婚嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害。所以，「孤鸞年」是可以訂婚、結婚、嫁娶。

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