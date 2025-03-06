　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年「孤鸞年」不宜嫁娶？　命理專家曝真相

2025年有2個立春（圖／楊登嵙提供）

▲2025年有2個立春（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

在台灣的習俗中，只要一年有兩次「立春」，就會被視為「孤鸞年」。一年之中沒有「立春」，稱為「寡宿年」。如果單純以名稱來看，無論是「孤鸞年」或是「寡宿年」，都是不利於嫁娶的，那麼背後的真相是什麼呢？

2023年及2025年都是「孤鸞年」，2024年是「寡宿年」，若連續三年都不能結婚那還得了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理界盛行的八字命盤有著一個「孤鸞煞」，命盤中有「孤鸞煞」的人不宜結婚，或要娶離婚或喪偶的配偶，或許「孤鸞煞」與「孤鸞年」的名稱相近，還讓人有了某些誤會，但其實這就跟「劉德華」與「三重劉德華」一樣，除了名字有部分相似，基本上是沒有什麼相關的。

事實上，「孤鸞年」源於日本的婚姻習俗，台灣早年曾被日本統治了相當長的一段時間，因此老一代台灣人也受到日本文化的影響，延襲了外來迷信。日本婚姻習俗中的「孤鸞年」，乃特指「丙午」這單一個馬年，將這年視為不祥之年，並稱之為「孤鸞年」，六十年一輪。據說：幾百年前，在「丙午」年時有一個名叫阿國的女孩出生了，這個女孩長大以後自暴自棄，成為一個殺人放火、無惡不作的人，因此人們認為「丙午」年生的女孩是最壞的女孩，一生命運很壞，所以沒有人敢娶「丙午」年生的女孩。據日本厚生省的調查，西元一九零六年及一九六六年，兩個「丙午」年的前一年大家都不敢結婚，深怕結婚第二年會生下「丙午」年的女孩，因此結婚的件數減少很多，幾乎只有平常的三分之一，整整減少了三分之二之多。

日本人的婚俗縱有忌憚，只是不願娶「丙午」年出生的女子，然而這個習俗到臺灣之後，在人們的口耳相傳中演變成若是在農曆一年當中出現兩次「立春」，這一年便是「孤鸞年」。人們認爲在「孤鸞年」結婚的夫妻聚少離多，因「春」代表桃花，在一年之內出現兩個「春」，則代表「二度春」、「第二春」，甚至有「雙春」淫亂意涵，寓意桃花不止一朵，婚姻不安定，甚至可能發生外遇，所以不利婚姻，而在「孤鸞年」的隔年沒有“立春”，稱為“寡宿年”。而原先六十年一輪的「丙午」馬年也被誤以為是十二年一輪的午馬年。

民間流傳「孤鸞年」不能結婚是無稽之談，只要農民曆上是結婚嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害。所以，「孤鸞年」是可以訂婚、結婚、嫁娶。

延伸閱讀
曾勸王大陸「生活要檢點」　王爸：兒狠勁美軍校練的
40歲男「和貓共用水杯」體內爬滿寄生蟲　消化道險大出血害命
原始連結

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

踩線團赴台「卡關」　上海市長龔正微笑不語

踩線團赴台「卡關」　上海市長龔正微笑不語

十四屆全國人大三次會議的上海市代表今（6）日在北京飯店會議中心開會，上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正等出席。聽到台媒追問上海踩線團「卡關」的問題，龔正微笑揮手未回應，上海台聯黨組書記李海泳受訪時則說，兩岸交流，不能因為民進黨一些阻撓，隔斷聯繫，「也相信台灣會做出最好選擇。」另外，福建代表團今日也開組會議，並未針對涉台問題有過多討論，甚至拒絕媒體採訪十分低調。

應對台獨！陸醞釀《反分裂法》20周年活動

應對台獨！陸醞釀《反分裂法》20周年活動

習近平連3年出席江蘇團：經濟大省挑大梁

習近平連3年出席江蘇團：經濟大省挑大梁

鴻海挑戰史上最強Q1　前2月營收飆上1.09兆刷同期新高

鴻海挑戰史上最強Q1　前2月營收飆上1.09兆刷同期新高

解讀李強「工作報告」涉台重點　

解讀李強「工作報告」涉台重點　

關鍵字：

孤鸞年寡宿年2025

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面