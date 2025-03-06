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大陸 大陸焦點 特派現場

陸醞釀《反分裂法》20周年活動　涉台學者：針對賴清德新兩國論

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲2020年《反分裂國家法》實施15週年座談會，主要圍繞打擊台獨勢力。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大2005年頒布實施《反分裂國家法》，今年是實行20周年。大陸涉台學者認為該法實施20年以來，具有很好作用，「反獨促統」是大陸一貫的立場和政策，還要進一步塑造統一大勢。預料今年北京方面會舉相關座談會或活動，主要針對賴清德互不隸屬的「新兩國論」，具有現實意義。

大陸十四屆全國人大三次會議昨天上午開幕，江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎會前受訪時表示，《反分裂國家法》是一部很基礎性的法律，已經表明中國大陸在台灣問題、統一問題上的基本立場，文字不長就是千字文（1000字），原則性立場性非常清楚。

▲▼ 江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 江蘇省全國人大代表、北京大學國際關係學院教授、台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

記者追問《反分裂國家法》今年滿20年，您覺得20年當中有發揮到怎麼樣的作用？李義虎則說，《反分裂法》第一條表明瞭立法目的，就是維護台海和平，遏制和反對台獨分裂活動，「還是起到非常好的作用，達到了立法的目的和宗旨。」

另外，今年大陸方面是否有更進一步「反獨促統」舉措？李義虎則說，「反獨促統」是一貫的大原則，也是按照政協主席王滬寧今年在中央「對台工作會議」講話基本精神，要進一步「塑造」統一大勢，去年是戰略主動到今年是「塑造」大勢。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「《反分裂國家法》頒布20 周年之際，特別是賴清德上任後「互不隸屬」的「新兩國論」，（北京）相關單位一定會舉行「針對性」座談會或是研討活動，更具有現實意義。」

包承柯也強調，大陸方面主要還是推進兩岸和平發展，但在一些小活動範圍，表達堅決反對「台獨」分裂的立場和政策方向。

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書 。（圖／記者任以芳攝）

往年大陸總有聲音提出修改《反分裂國家法》，但今年全國人大依然沒有任何動作。回顧2020年5月，湖北武漢封城後疫情稍微減緩，當年北京也是史上首次延期至5月舉行全國兩會，「港版國安法」草案剛通過。當時，蔡英文政府表態「撐港」，甚至傳出計畫可能推動修憲，被中共認為要踩過紅線。

同年5月29日，北京在人民大會堂舉行《反分裂國家法》實施15週年座談會，時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書、時任中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成出席會上發表講話，聚焦圍繞如何打擊台獨勢力。

栗戰書當時指出，要深入貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決反對「台獨」分裂、堅定推進祖國和平統一，並且舉出《反分裂國家法》第八條規定，「正告台獨分裂份子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。」

李作成在座談會發言時，位子剛好背對媒體，他當時則強調，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。」

▼時任中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成。（圖／中國台灣網提供）

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

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