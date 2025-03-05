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大陸 大陸焦點 特派現場

解讀李強「工作報告」涉台重點　陸學者：對台政策制度更完善細緻

▲▼ 2025兩會、人大開幕、李強、習近平（兩人交談）、七常委、張軍俠 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李強發布「2025政府工作報告」 。（圖／記者任以芳攝）

 記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第三次會議今（5）日上午9點在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強發布「2025政府工作報告」。其中，對台大方向立場堅持「反獨促統」，交流部分則是強調「完善促進經濟文化交流合作制度政策」，並且「首次」寫入政府工作報告。涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這是更多原則立場的新表述，大陸方面之後在對台政策交流機制與制度，會做得更完善更細緻，讓台灣民眾來大陸可以真正實際融入與發展。

大陸國務院總理李強發表「2025政府工作報告」，首先回顧過去一年工作任務（2024年），涉台部份沒有總結內容，感謝港澳台同胞。他首先指出「，於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。」

李強表示，「我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示衷心感謝！ 向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示衷心感謝! 向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示衷心感謝！」

上海東亞研究所副所長包承柯接受訪問，首先劃出今日「政府工作報告」涉台重點。他比較這兩次政府工作報告，回顧去年取得工作有向台灣同胞表示感謝，後面展望對台政策用比較長段落來闡述對台的政策，更多的是強調原則性立場表述。最後，要推進兩岸和平統一進程，這是對台工作大的總體目標。

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲李強「2025政府工作報告」涉台部份會更強化對台政策制度的細節。（圖／路透社）

再來看，李強2025年工作任務，對台大原則先強調，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 『九二共識』，堅決反對 『台獨』分裂和外部勢力干涉。」

涉台交流部分，李強又指出，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

包承柯分析上述兩段話，首先對照今年政協主席王滬寧「對台工作會議」，有提及貫徹落實大陸總書記習近平關於對台工作的重要論述「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，也強調「九二共識」，反對台獨和外來干涉，並且強調繼續推進兩岸和平統一發展進程，比對李強「政府工作報告」，大體上對台的大政方針沒有改變。

至於交流部分，包承柯進一步分析，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」是比較新的表述，主要推動兩岸交流機制和政策，畢竟現在兩岸交流缺少機制性的溝通，必須了解如何建立這方面機制，也是很重要方向，如何架構兩岸機制性交流，也是新的課題。

包承柯也強調，「大陸未來可能在對台政策交流機制和制度，做得更完善、更細緻，讓台灣同胞到大陸按照制度可以享受到大陸同胞同等待遇的政策環境機制，也是未來做好對台工作方向，許多技術上問題需要進一步完善，像是福建釋出17條惠台政策就是如此。」

大陸做好與兩岸交流機制政策，民進黨不會照買單，賴清德政府日前出台「禁止」台灣高校與大陸三所高校和「國防七子」交流，台灣被動的交流態度，大陸應該如何應對或是有更好辦法拓展民間交流工作？

包承柯指出，「推進交流、兩岸融合發展，確實遇到台灣方面阻擾，大陸也不願意跟『台獨』分裂勢力來往，未來更多的交流是著眼於民間的交流，願意與兩岸之間加強來往的其他政黨政治力量。」

「他（賴清德）的台獨分裂政策，在台灣形成一種仇中抗中的心態，純粹是製造輿論、製造對抗、煽動對立情緒的一種政治行為。」包承柯指出，兩岸交流與「台獨」是相輔相成，對台政策「軟硬兩手」，加強民間交流，也對台獨分裂勢力進行打擊，這也是今年「對台工作會議」基本思路。

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