習近平連3年出席江蘇代表團　要求經濟大省挑大梁、示範促共富

▲習近平昨5日參加江蘇代表團，已經連續三年出席並聽取代表意見後發表談話。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨5日下午參加他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議，夜也是他連續第3年出席。今年他強調，在圓滿實現「十四五」發展目標，經濟大省要挑大梁，主動破除地方保護、市場分割和「內卷式」競爭，全面落實民營企業座談會精神，「一視同仁」對待各種企業，促進共同富裕發揮示範。

《央視》新聞聯播報導，習近平昨5日下午出席他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，全國政協黨組成員、副主席穆虹等參加。

江蘇團成員共6位代表發言，依序是江蘇省無錫市長趙建軍，江蘇省科學技術廳廳長徐光輝，江蘇省南京市第一醫院副院長張俊傑，海州區新海街道海連社區居委會主任李肖娜， 江蘇省工商聯兼職副主席繆漢根，江蘇省演藝集團有限公司總經理柯軍，分別就加快綠色低碳轉型發展、打造產業科技創新中心、推動轉化醫學建設、建設和美社區、推動傳統產業發展、保護傳承傳統戲曲等發言。

聽取大家發言後，習近平也發言。他首先表示贊成政府工作報告，對江蘇工作予以肯定，希望江蘇落實好挑大梁的責任，努力取得新的更大成績。

習近平指出，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑。抓科技創新，堅持教育、科技、人才一起抓，把科技成果轉化為實實在在的生產力，守牢實體經濟作為根基，推動傳統產業改造升級，與戰略性新興產業、未來產業新賽道並重融合。搭建平台、健全體制機制，強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。

▲習近平連三年出席江蘇代表團，今年強調經濟大省要挑大樑。（圖／翻攝央視）

習近平表示，經濟體量大，向前發展就需要更大的推動力。要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和「內卷式」競爭。要全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境。要穩步擴大制度型開放，不斷拓展國際合作空間。

習近平指出，經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大的擔當。江蘇要在長三角一體化發展和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為、協同聯動。要加強與京津冀、粵港澳大灣區建設等戰略對接與發展，深度融入高質量共建「一帶一路」，做好援藏援疆等對口幫扶工作。要在堅守耕地紅線、保障糧食安全、保護生態環境、確保南水北調水源安全等方面盡職盡責。

習近平指出，「經濟大省發展得快一些，理應在促進全體人民共同富裕上積極探索經驗、發揮示範帶動作用。江蘇要在推進鄉村全面振興和城鄉融合發展、鞏固拓展脫貧攻堅成果。」最後又再次強調「經濟大省挑大梁」，必須堅持黨的全面領導，以高質量黨建引領高質量發展。

2023年年初，習近平在江蘇全票當選全國人大代表，當年度兩次到江蘇考察，並且連續三年於兩會期間，來到他所在的十四屆全國人大三次會議江蘇代表團參加審議。江蘇已經成為大陸發展新質生產力的重要陣地。

前年(2023)，習近平出江蘇團時指出，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。」去年（2024）強調「牢牢把握高品質發展為首要任務，因地制宜發展新質生産力不是忽視、放棄傳統産業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。」今年（2025）則是指出，「經濟大省要挑大梁，把握好挑大梁的著力點，為共富作出示範。」

今年1月大陸最新資料公佈，31個省份2024年GDP數據顯示，GDP前三名省份。第一名廣東GDP突破14兆元（單位：人民幣，同下）；第二名江蘇GDP13.7兆元；第三名山東GDP為9.86兆元。