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大陸 大陸焦點 特派現場

陸踩線團赴台「卡關」！　上海市長龔正微笑不語、福建團低調拒採訪

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議的上海市代表今（6）日在北京飯店會議中心開會，上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正等出席。聽到台媒追問上海踩線團「卡關」的問題，龔正微笑揮手未回應，上海台聯黨組書記李海泳受訪時則說，兩岸交流，不能因為民進黨一些阻撓，隔斷聯繫，「也相信台灣會做出最好選擇。」另外，福建代表團今日也開組會議，並未針對涉台問題有過多討論，甚至拒絕媒體採訪十分低調。

大陸兩會（政協、人大）召開會議期間，今日6日下午北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、上海、浙江、安徽、福建、江西、山東、廣東、廣西開放團組會議安排。其中，上海代表團在北京飯店會議中心開會，總結過去工作任務與展望未來一年工作目標，上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正等57名代表出席。

▼ 人大上海市代表團在北京開會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2025上海團、龔正 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2025上海團、龔正 。（圖／記者任以芳攝）

▲被問「上海踩線團」來台卡關，上海市長龔正入微笑揮手，未回應。（圖／記者任以芳攝）

今日會議下午3點舉行，上海市長龔正入場時，台媒追問，「市長，怎麼看上海踩線團（無法來台）？」龔正聽到後只是微笑揮揮手，低調未有任何回應。

針對兩岸旅遊無法暢通、踩線團無法來台，上海市台聯黨組書記李海泳受訪時表示，「民間交流交往，不能因為民進黨當局一些阻撓，隔斷了兩岸聯繫。」

他接著說，上海團今天上午開會也建議兩岸去年貿易額持續增長，大陸貿易赤字達到1400億，他也積極建議更好的促進兩岸經貿往來，加大雙方經濟的合作。尤其，台灣現在有有優勢的電子訊息、生物醫藥等產業，加大兩岸更多的合作，也可以為兩岸擴大經貿長做出一些貢獻。「我也希望，我們做民間交流交往工作，希望能夠讓台灣更多的年輕人來，交流融合。」

▲▼2025上海團、龔正 。（圖／記者任以芳攝）

▲上海市台聯黨組書記李海泳（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者追問，「您想去台灣玩嗎？，目前上海踩線團沒辦法出發，也讓很多上海市民想來台灣玩，可能還得再等一等，您怎麼看？」

李海泳也回應，「我們再繼續等待，我相信台灣方面也會做出正確的選擇，給兩岸交流能夠爭奪更佳的機會，我相信台灣也會同意我們上海的組團游的想法。」

另外，十四屆全國人大三次會議福建代表團共73位代表在北京開會，兩會招開之前，代表團於3日推選現任第二十屆中央委員,福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼為團長，福建省省長趙龍、福建省監察委員會主任遲耀雲、福建省人大常委會黨組書記周聯清、莊稼漢為副團長。

開會之前，所有媒體被要求站在採訪區內，不能隨意採訪福建團代表，等到記者QA環節，大約有9道問題，都是探討福建相關建設發展，包括文旅。其中一名代表成員回答關於如何推動福建旅遊，稍微提及台灣。

他說「會積極在平潭繼續推動台灣免稅商品中心，讓遊客可以既方便又便宜的買到台灣乃至全球的商品。同時完善旅遊消費投訴先行態度，賠償追償，大力推進誠信體系建設，讓大家可以玩得開心、安心、舒心。」

▲▼ 2025、兩會、周祖翼、人大福建團代表 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建漳州市委書記王進足 。（圖／記者任以芳攝）

直到最後一題，由香港媒體提問「」如何深化閩台文化交流、增進文化認同，促進兩岸融合發展」，該提由福建漳州市委書記王進足來回答。

王進足指出，台灣跟福建可以說是同根同源，血脈相連，有83%以上台灣鄉親祖籍來自福建。福建目前保存了1000多冊的台胞的族譜，未來要繼續推進保存。未來也會舉辦旅遊文化節，像是保生大帝文化節等。

王進足說，再來是是守護好共同記憶，漳州有著石台的重大文物是306處，非物質文化遺產項目8個，數量在福建省最多，也吸引許多台灣民眾來研討。

▼ 人大福建團代表在北京開會  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025、兩會、周祖翼、人大福建團代表 。（圖／記者任以芳攝）

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