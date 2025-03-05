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嘉藥59校慶週　校慶活動展現師生活力非凡

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動，內容涵蓋社團表演、文創市集、籃排球比賽、黃金單車行、名音樂人林隆璇及沈芯菱博士的名人演講、嘉藥盃歌唱比賽及高教計畫成果展等，為即將到來的校慶提前暖身。

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次校慶特別邀請資深音樂人林隆璇老師於4日下午蒞校演講，林老師現任大學副教授，並擁有英國牛津大學正念認知療法（MBCT）教師資格，他將音樂專長融入正念理念，與師生分享如何透過正念克服壓力、提升幸福感，並增進自我覺察與情緒調節能力，現場師生透過實際練習與互動，學習如何在日常生活中調整心境，找到適合自己的身心安頓之道，透過這場講座，讓生在忙碌學業與生活中學會放慢腳步，透過音樂與正念找到內心的平靜與力量。

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時間，嘉藥校慶傳統活動「黃金單車行」也在校園外熱鬧展開，副校長劉瑞美親自帶隊，師生們自校門口出發，沿著二仁溪自行車道最終抵達黃金海岸親水公園，沿途欣賞綠意盎然的自然景色與海岸美景，享受運動帶來的身心放鬆，展現嘉藥人健康永續的活力。

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每年校慶期間最受矚目的「嘉藥盃歌唱比賽」4日晚間盛大舉行，邀請到「聲林之王」比賽出道的歌手張若凡擔任表演嘉賓，帶來精彩演出，現場氣氛瞬間炒熱，當晚9組決賽選手全力以赴，展現歌唱實力，現場氣氛嗨到最高點。最終，冠軍選手由運管系趙子心脫穎而出，並將在3月8日的校慶典禮上獻唱，為嘉藥59週年校慶再添高潮。

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校方表示，今年嘉藥59的校慶活動不僅豐富多彩，更充滿溫暖與感動，不僅看到了學生們的創意與活力，也感受到師生共同努力的成果，這些活動不僅能帶給大家美好的回憶，也成為推動嘉藥持續進步的動力，嘉南藥理大學將攜手邁向甲子，續攀顛峰。

▲嘉南藥理大學於3月初迎來創校59週年校慶，自3月3日起展開一系列豐富多彩的校慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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