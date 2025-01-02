嘉藥USR計畫再創佳績　五案全數通過

▲教育部日前公布大學社會責任實踐（USR）計畫申請案結果，嘉南藥理大學再度展現卓越實力，五件申請案全數通過，彰顯多年來深耕地方的堅持與成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前公布大學社會責任實踐（USR）計畫申請案結果，嘉南藥理大學展現卓越實力，五件申請案全數通過，彰顯多年來深耕地方堅持與成果，這是嘉藥繼獲得「2024遠見雜誌USR大學社會責任獎－福祉共生組楷模獎」及「2023USR社會參與跨校共學南區聯展－最佳人氣獎」後，再度獲得教育部與各界的高度肯定。

全國僅有三間大學與六間科技大學達到五件申請案全數通過的最高件數上限，嘉藥名列其中。本次不僅延續上期計畫成果，取得2件深耕型及3件萌芽型計畫，補助經費增加40%，獲得超過2千萬元以上的補助，再次展現校方對地方需求的深入了解與高度實踐力。

嘉藥自106年度起投入USR計畫，至今已邁入第9年。多年來學校持續運用大學端專業知識與技術資源，深化地方社區營造與環境永續推動模式，本次通過的深耕型計畫包括「嘉藥攜手阿蓮：傳承共榮✕永續城鄉」，聚焦健康促進與食品安全；「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業的深耕發展」，專注於環境永續與生態教育。萌芽型計畫中，以「二仁溪流域後現代城鎮漣漪翻轉策略：擴散河海聚落振興力量」促進產業鏈結與經濟永續；「活酪大內健康藥營－推動大內智慧農業與醫療」結合在地農業產品與醫藥技術，提升地方經濟效益；「西港風•敘事雲：智慧科技永續西港生活文化」，以智慧科技推動西港文化的永續發展。

副校長張翊峰表示，嘉南藥理大學USR計畫能全面通過，是全校師生多年來努力的成果，也是地方社區與民眾對學校信任的體現。未來嘉藥也將持續透過USR計畫，整合校內資源，深化區域產學鏈結，服務地方社區，發揮大學的社會責任影響力，為在地創造更多價值。