金蛇年第一樁喜事　嘉藥首批職安學子畢業展翅高飛

▲嘉南藥理大學迎來金蛇年第一樁喜事，23日為成績優異提前畢業的職業安全衛生系何芮安及黃慧君兩位同學，舉辦了一場溫馨隆重的微型畢業典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前，嘉南藥理大學迎來金蛇年第一樁喜事，23日為成績優異提前畢業的職業安全衛生系何芮安及黃慧君兩位同學，舉辦了一場溫馨隆重的微型畢業典禮，校長錢紀銘親自為2位學生撥穗並頒發畢業證書，2位同學親屬與多位職安系師長也親臨現場，為這兩位優秀學子送上滿滿祝福。

嘉南藥理大學自95學年起實施提前畢業制度以來，已有37位學生成功提前畢業。依據嘉南藥理大學成績優異學生提前畢業辦法規定，學生必須在修業年限屆滿前的一學期或一學年修滿該系學分，每學期學業及操行成績須80分以上，並且成績排名在該系該年級該班前百分之五者，才能申請提早畢業。

何芮安與黃慧君是成大附屬台南高工土木科的高中同學，大學入學後一直保持優異的成績，常年穩居班級前兩名。黃慧君說到，大一時受到提前畢業學姊陳惠禎的鼓勵，便邀請何芮安共同以提前畢業為大學目標。兩人在學期間均取得包括「乙級職業安全衛生管理證照」、「甲種職業安全衛生業務主管」、「防火管理人」及「防災士」等多項專業證照。

何芮安表示，大三時因一場車禍讓他更懂得珍惜生命，也深刻體會時間的可貴，他提醒學弟妹們把握每個學習的機會。畢業後，他將利用服兵役期間準備「甲級職業安全管理」及「甲級職業衛生管理」證照，希望未來能在職安領域貢獻所學。

黃慧君則表示，她對職安相關領域一直懷有濃厚興趣，非常感謝嘉藥師長及家人的支持。雖然每天需要花費兩小時通勤，但通勤時間反而成為她沉澱與反思的好機會。尚未領到畢業證書就獲得高雄一家營造業錄取的她，已經計劃邊工作邊準備甲級職安相關證照考試。

錢紀銘校長表示，畢業是一段旅程的結束，另一段旅程的開始。他勉勵學生在追求夢想的過程中保持初心，不斷挑戰自我，開創屬於自己的未來。他還特別提到，無論學生身在何方，嘉藥永遠是他們的家，歡迎他們隨時回來分享自己的成就和故事，為更多學弟妹帶來啟發和希望。