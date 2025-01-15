展現實務力！　嘉藥休閒系成果發表大放異彩

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系「休閒餐旅服務活動管理人才實務學程」舉行期末成果發表會，活動精彩豐富。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生實務能力與就業競爭力，嘉南藥理大學休閒保健管理系「休閒餐旅服務活動管理人才實務學程」舉行期末成果發表會，活動精彩豐富，成功吸引多位業界代表及校內外人士參與，現場氣氛熱烈，充分展現學生的優異實務表現。

該學程自開設以來秉持產學合作精神，積極培訓餐旅活動管理實務技能。課程重點包括創意活動策劃與執行、餐飲服務管理、顧客服務設計及數位商務企劃行銷等。學生們在業界專家指導下完成多項課程專案，並於發表會中進行成果展示。

發表會現場，學生團隊展示「餐旅空間模擬服務情境」與「創意活動企劃」，從市場調查、主題設計到餐飲搭配與執行細節，完整呈現創業企劃書的全過程。不少作品獲得業界代表高度評價，具有實際應用潛力，顯示出學生的專業能力與創新精神。參與活動的知名企業執行長杜負責人表示：「學生的創意與專業能力超乎預期，尤其在場域模型實務操作的細緻度與細節掌握上，表現令人印象深刻。」

學程負責人白宗易教授表示，休閒餐旅服務活動管理人才實務學程致力於培養具實務操作能力的餐旅管理專業人才，學生們的成果受到肯定，讓休閒系對未來課程發展更有信心。



休閒系主任黃宗誠指出，休閒餐旅服務活動管理人才的培育是休閒系重要發展方向，透過創意設計與核心技術訓練，學生能在未來職場上展現出色的專業能力。此次成果發表會不僅展示了學生的學習成效，也開啟更多就業機會，為休閒餐旅服務產業注入嶄新活力。