台南市紀念228事件78週年和平追思會　黃偉哲：持續守護民主自由人權

▲2025年「台南市各界紀念228事件78週年和平追思會」，28日上午在台南市安平區228紀念公園舉行，追思會由市長黃偉哲主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年「台南市各界紀念228事件78週年和平追思會」28日上午9時30分，在台南市安平區228紀念公園舉行，追思會由市長黃偉哲主持，並邀請228事件受難者家屬、台南市228關懷協會、台南縣228公義和平救世會等機構與會，一同追思歷史，表達對228事件的深切關懷與紀念。

黃偉哲表示，二二八事件是台灣歷史上的重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程。儘管事件已經發生 78 年，但對許多受難家屬及市民而言，仍是一段無法抹去的記憶。

黃偉哲感謝每位為台灣民主犧牲奉獻的前輩，成就了今日的台灣，他也相信隨著台灣民主化的進程，此類事件的機率一定會降低。然而，歷史不能被遺忘，台灣人民更應堅持捍衛民主。他呼籲每一位台灣人不僅要回顧過去、珍惜當下，更要持續奮鬥，共同讓台灣變得更加自由、美好。

今日追思會中，黃偉哲市長帶領全體與會者默悼，隨後向228英靈獻花致敬，並向所有受難家屬表達最真摯的慰問與關懷。出席儀式的貴賓包括台南市副市長趙卿惠、副秘書長尤天厚及各局處首長，市議會秘書長顏昇祺、立法委員林俊憲、林宜瑾，市議員黃肇輝、沈震東、蔡筱薇、朱正軒、陳怡珍、李宗霖、李啟維等人，共同表達追思之意。