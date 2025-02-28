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13歲國中生猝死時間軸曝！台南市府大陣仗說明　家屬疑撒冥紙私刑

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名13歲國中男生猝死，死者家屬表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控長期在校內被霸凌且被帶到廁所強迫餵毒，台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人，28日下午1時30分許，在新營民治市政中心第一會議室，針對國中生不幸過世相關處理事件出面說明處理情形。

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

初步調查，案生（指：已故國一生）疑似霸凌事件時間序：2024年12月20日，案生對廁所天花板潑水，潑到如廁中的男老師，當天請阿嬤到校了解情況。2025年1月2日，家長帶案生前往醫院就診，開始服藥。1月23日，該名案生疑似同班同學、學長發生衝突。2月5日，開學至2月14日期間，案生正常到校，只有13日感冒請假。2月17、18日，案生因精神狀況不佳，未到校；家長反應小孩在家自言自語，不吃不睡。2月19日，案生雖有到校，但精神狀況不佳，導師發現他在校身心狀況差，認不得人，眼神無法對焦，拿筆不穩，無法數數等。

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）


2月20日，案生請假，再度到醫院就診，醫生評估案生腦部可能有問題。2月21日，案生再次請假未到校，醫生評估上呼吸道感染，影響神經狀況，排定24日抽脊髓液，確認病情。2月24日，案生凌晨突然身體不適，急診入院後，宣布死亡；原因診斷為「未明示原因導致心跳休止，疑似腦膜炎或毒藥物中毒」，但主因仍待法醫勘驗。2月25日，法醫相驗後擇日進行解剖。2月26日，案生家長報案，警方通知保存相關監視器畫面，案生家長晚上到疑似行為人家中撒冥紙。

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對霸凌情形，校方表示死者是學校關注對象，在班上較為孤僻、獨來獨往，進國中後就沒有服用過動症的藥物，出現比較躁動的情形，沒有接獲霸凌情事，同學之間雖然有些小鬥嘴、言語上都會有衝突，但老師都有化解掉。

死者23日與女同學有口角衝突，女學生找另外一位3年級男同學，該名男同學曾經問過老師「可以去找他嗎？」，下課掃地時間該名國三同學在廁所遇到死者，該名三年級學長坦承口氣很差質問過死者。

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對毒品部分，校方表示十分震驚，在學校5年從來都沒有毒品進入校園，更別提有餵毒情形，針對家長相關指控，校方保守表示「等待司法釐清。」

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方表示，針對疑似霸凌餵毒的學生進行尿檢，國三學長跟女同學都是陰性，女學生家門門口有遭人撒冥紙、叫囂行為，國三學長的住址有被網友PO到網路上，疑似有網友私刑正義行為。

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