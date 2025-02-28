13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方偷刪1聲明！網洗版罵：隱瞞什麼？

▲校方急發聲明，仍止不住輿論撻伐。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

台南市13歲國中生猝死，家屬指控疑遭霸凌餵毒。校方27日緊急貼出5點聲明，後續會配合檢調調查。不過卻被網友發現，第5點聲明「期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生」被刪除。校方解釋，考量到家屬的情緒反應，所以把最後一點聲明刪掉，但仍被大批網友砲轟，「根本就在撇責」。

校方27日緊急貼出5點聲明，「本案已進入司法程序，學校也會全力配合檢調之調查，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。」

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其中第5點聲明提到，「對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生。」

聲明曝光，引發網友不滿，認為第1點是在推卸責任，第5點則是認為校方更重視學校聲譽，對受害者毫不關心。然而，校方在聲明貼出2小時後，悄悄刪除第5點，事後解釋，一開始因為這個事件還沒有得到證實，所以希望各界不要亂傳，因為這樣會造成學校師生的恐慌，後來考量到家屬的情緒反應，所以把最後一點聲明刪掉。

不過，仍無法平息大眾怒火，網友持續在臉書洗版，「學校的老師、主任、校長也要調查」、「在餵毒之前應該就有其他霸凌的行為了，家長一定有通報過，為什麼學校置之不理」、「你確定完全都不知道有霸凌事件嗎」、「國中生怎麼有能力拿到毒品？這個也需要追查」、「為什麼寫得如此雲淡風輕，那是原本可以青春活潑可愛的孩子，是一條生命」、「打這麼多字，簡單說就是要大家閉嘴嘛」、「請還原真相，孩子們需要被保護」、「好一個不甘本校的事官方說詞」、「校方高層是想隱瞞什麼嗎？」

不過，也有部分網友認為不能太早下定論，應該等到法醫解剖檢驗結果公布，再來追究相關責任。

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▼網友留言狂罵。（圖／翻攝自校方臉書）





