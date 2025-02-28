賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今天是二二八事件78周年紀念日，總統賴清德出席中樞紀念儀式時表示，二二八事件是「獨裁者蔣介石」犯下的滔天罪刑。對此，國民黨立委許宇甄認為，賴清德利用追思機會將歷史悲傷事件過度簡化，而忽視帝國主義對台灣造成的傷害，再利用民族主義攻擊國民黨及前總統蔣中正，賴清德這種狹隘歷史觀及過度偏激的解讀，對歷史真相的追求和社會和解沒有幫助，只會加大社會裂痕，使歷史傷口再次被撕裂，難以彌合。

許宇甄表示，賴清德高喊轉型正義，卻對民進黨執政下的黑金司法、政治打壓視而不見，雙標至極。真正的歷史反省應該是促進和解，而非利用悲劇分化台灣，賴清德的作法令人不齒。民進黨執政已邁入第九年，該開放的資料可以早點開放，不需要每年228紀念日都拿來此問題作為仇恨政治的宣傳工具。國民黨一直以來的態度，台灣自由民主來之不易，我們應當記取歷史教訓，別讓悲劇再次發生。賴清德總統不該利用歷史事件激化仇恨，破壞社會和諧。

許宇甄提醒，自1991 年1 月，行政院成立「研究二二八事件小組」後，開始進行平反及賠償作業，歷任總統也代表國家公開道歉，疾呼追查真相、弭平傷痕，只是每每到了228紀念日時，總是有人為了攫取政治利益，有意操作轉型正義，導致朝野對立加劇，此舉無助社會和解，也難團結國家。如果賴清德無法以中立態度看待這段歷史，只想著利用歷史事件製造對立，我國這些年所追求的轉型正義恐會付諸流水。

許宇甄呼籲，轉型正義不該淪為政治口號，也不該被特定政黨拿來操作選舉效果，為了消弭社會歧見、促進族群融合，應該正視歷史，但不要扭曲歷史，借古鑑今，避免重蹈覆轍，才對得起歷史長河裡的先賢。

