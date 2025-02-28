女同學和國3學長被指霸凌害命！校長曝2人毒檢陰性：儘速還給真相

▲台南市教育局表示，雖然兩位疑似行為人初步排除涉毒，但教育局後續仍會要求學校擴大清查對象，讓親師生都能安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒案引發社會高度關注，校方上網回應，但聲明引發網友不滿，28日校方在教育局及警察局陪同下向社會大眾說分明。

陳姓校長首先表達對學生不幸往生事件深表遺憾與不捨，後續則說明時間軸及學校的處置行為。陳校長強調，全校師生對林姓學生猝死甚感悲痛，導師21日陪同學生就診、原訂2月24日回診，卻聽聞學生已不幸離世。

教育局則強調，已要求學校全力配合檢警調查，目前已啟動霸凌調查程序，後續將由外聘委員加速進行訪談與調查工作，教育局絕對公正客觀態度，全力協助家屬徹查並釐清真相。

陳姓校長說明，校方高度關懷林姓學生，該班級導師於去年12月發現林姓學生有比較躁動情況時，已積極建議家屬帶去就醫。林姓學生2月20日身體不適，阿嬤帶去診所就診，經醫生建議轉往大醫院，2月21日導師還特別請公假帶孩子去看醫生。據該班導師所稱，該名學生與同學平素相處融洽，然而1月23日林姓學生與另一位女學生有發生過口角爭執，當下導師有介入處理輔導。其後在返校日打掃時與楊姓學長在廁所相遇，曾大聲警告林姓學生。事後，楊姓學生的導師有告誡其不可。 該名女學生及楊姓學生被林姓學生家屬指為霸凌行為人。

對家屬所指控霸凌，陳校長指出，全案已進入檢警調查階段，且學校也成立調查小組進行校內行政調查，協助家長釐清真相。陳校長強調:「校方也非常渴望能盡速獲取調查結果，還給家長真相」。

至於疑似被霸凌餵毒，陳校長指出，針對兩位疑似行為人，在經過家長同意下，已至白河分局後壁分駐所進行毒品尿液篩檢結果，包括採用警察局的尿篩試劑、教育局的五合一篩檢試劑，兩者皆呈現陰性反應。

有關林姓學生傷口部分，白河分局指出，依照初步檢查，無發現明顯外傷，但仍以法醫檢驗結果為主 。

台南市教育局表示，雖然兩位疑似行為人初步排除涉毒，但教育局後續仍會要求學校擴大清查對象，讓親師生都能安心。教育局強調，霸凌零容忍、遏止毒品進入校園一刻也不會鬆懈。依據早上針對兩位疑似行為人，經家長同意後已至白河分局後壁分駐所進行毒品尿液篩檢結果，包括採用警察局的尿篩試劑、教育局的五合一篩檢試劑，皆呈現陰性反應，初步未發現有涉毒情形，但教育局後續仍會要求學校擴大清查對象，讓親師生都能安心。