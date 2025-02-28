控13歲國中生遭霸凌餵毒亡　台南教育長急提5聲明：全力查明案情

▲台南市教育局長鄭新輝指出，教育局將全面強化校園安全，杜絕毒品，並與校方協助家屬釐清案情，並提5點聲明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市13歲國中生猝死，家屬指控疑遭霸凌餵毒，台南市教育局長鄭新輝指出，教育局將全面強化校園安全，杜絕毒品，並與校方協助家屬釐清案情，鄭新輝也提出5點聲明，表達教育局的決心。

教育局長鄭新輝提出5點聲明指出，一、請檢警儘速完成調查釐清真相；二、請法醫加速勘驗，提供勘驗結果；三、要求學校對特定人員進行尿篩，杜絕校園毒品；四、要求學校落實校園安全檢查，嚴禁違禁品；五、徹查校園霸凌事件，如有隱匿絕不寬貸。

鄭新輝說明指出，目前兩位疑似行為人進行尿篩，未來接著會針對校內如果還有一些可能的對象，這個已經請學校去做初篩，接下來這些學生也會依程序取得家長同意之後，進行毒品尿液篩檢。如果家屬知道這個孩子有一些交往的對象，那些交往的對象如果是在校生，教育局就會啟動這個部分，如果是校外青少年，這部分也會請由警局進行清查，這個部分市府是分工來進行。

鄭新輝表示，我們立場基本上是協助家屬來釐清案情，這個立場是跟家長站在一起。那如何去全面強化校園安全跟杜絕毒品也是我們一貫的政策重點。此外第一個可能要請檢警能夠儘速完成調查。剛剛警察局也有說，在整個必要的手續作業的過程中，3月6日已經提前到3月3日。儘快能夠協助完成調查來釐清真相，我想這才是家長的重點。

鄭新輝強調，會要求學校一定要落實校園安全的檢查，嚴禁各種的違禁品，當然毒品是其中之一，其實還有一些違反槍砲彈藥刀械，甚至有可能危害學生安全的，我們都已經會有所謂的防堵小組的成立，進行必要的一個搜查，這都是依照法定規定可以做的。