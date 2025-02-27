柯文哲聲請解除禁見討論治喪　律師曝規定：不要情勒司法

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率等案，遭羈押禁見至今，因父親柯承發日前過世，柯文哲聲請解除禁止接見、通信，以便「治喪討論」，台北地院今（27日）下午將提訊柯開庭調查。對此，律師黃帝穎指出羈押法規定，他表示，柯文哲聲請解除禁見理由可以一體適用全部在押被告嗎？否則憑什麼有特權，隨便解除禁見不會勾串？民眾黨不要情勒司法。

黃帝穎表示，柯文哲聲請解除禁見！在北院開調查庭前，民眾黨發聲明喊話，盼法官諒解為人子女心情，擺明情勒法官，以政黨力量干預司法。

黃帝穎指出，羈押法第 23 條規定，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視。法律本來就有諒解為人子女考量的設計，被告可以申請戒護返家，但這不是解除禁見事由。

黃帝穎認為，柯文哲標準如果無法適用全部在押被告就是特權。實務上，在押被告遇到家庭遺憾事件，被告均依法申請戒護返家，但這不是解除禁見的理由，法律講求公平，當然不應該因為民眾黨情勒法官、政治干預，形成柯文哲特權標準，傷害法治信任。

最後，黃帝穎強調，高院裁定載明柯文哲等被告七大串證滅證事實，司法文書白紙黑字，民眾黨情勒司法、施壓法官，是當作高院裁定已成廢紙？還是當作經手柯文哲鉅額犯罪所得的橘子潛逃沒發生？隨便解除禁見不會勾串？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）